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ميسي: السعودية جذبتني.. وكنت قريباً من الانتقال إليها

12/5/2023 2:29:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن الدوري السعودي في طريقه ليصبح ضمن أقوى المسابقات في العالم، مشيرا إلى أن السعودية كانت الوجهة التي لطالما جذبته.

وانتقل اللاعب الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 8 مرات إلى إنتر ميامي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

وحصل ميسي على جائزة أفضل رياضي في 2023 والمقدمة من صحيفة "تايم" الأميركية، وعن العروض التي تلقاها قبل انتقاله إلى الدوري الأميركي، قال لـ "تايم": كانت لدي العديد من الخيارات المطروحة على الطاولة وكانت مثيرة للاهتمام، وكان علي تحليلها والتفكير فيها، وتقييمها مع عائلتي أيضا، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي بالقدوم إلى إنتر ميامي.

وأضاف الفائزة بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين: كان خياري الأول هو العودة إلى برشلونة، لكن ذلك لم يكن ممكنا، حاولت العودة ولم يحدث ذلك، في الواقع كنت أفكر كثيرا في الذهاب إلى السعودية، إذ أعرف البلد ولقد خلقوا منافسة قوية جدا يمكن أن يصبح الدوري هناك مهما في المستقبل القريب.

وأردف: باعتباري سفيرا للسياحة في السعودية، كانت الوجهة التي جذبتني، خاصة لأنني استمتعت بالبلاد كلما زرتها، وأيضا جذبتني بسبب كيفية نمو كرة القدم والجهود التي يبذلونها لإنشاء مسابقة كبرى.

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