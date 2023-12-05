Tuesday, 05 December 2023 10:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هالاند ينافس العظماء على جائزة مرموقة.. وجوارديولا يؤمن بفرص مانشستر سيتي

12/5/2023 2:29:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عن قائمة مرشحيها لجائزة رياضي العام، والتي دأبت الهيئة على تقديمها سنويا.
ويتقدم مهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، لائحة مرشحي العام الحالي، بعدما قاد مانشستر سيتي للفوز بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.
وسينافس هالاند كلا من بطل العالم لسباقات الفورمولا 1، الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، وأيتانا بونماتي التي ساهمت في فوز برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، إضافة إلى قيادتها المنتخب الإسباني للفوز بكأس العالم للسيدات.
وتضم القائمة أيضا، قائد منتخب جنوب افريقيا للرجبي سيا كوليسي الفائز مؤخرا بلقب كأس العالم، ونجم التنس نوقاك ديوكوفيتش الذي فاز بثلاثة من أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وبطل الجمبار الأميركية سيكون بايلز التي نالت 4 ذهبيات في بطولة العالم.
وسيتم اختيار الفائز عبر تصويت شعبي، وسيحصل على جائزته في حفل شخصية العام الرياضية يوم التاسع عشر من الشهر الحالي.
وفاز 5 لاعبي كرة قدم بهذه الجائزة المرموقة في السابق، وهم البرتغالي أوزيبيو (1966)، البرازيلي بيليه (1970)، البرازيلي رونالدو (2002)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (2014)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (2022).
دوكو لاعب الشهر في سيتي
كشف نادي مانشستر سيتي، عن هوية الفائزة بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وحصل الجناح البلجيكي جيريمي دوكو، على جائزة لاعب الشهر وفقا لتصويت أجراه النادي، وجاء الإنجليزي فيل فودين في المركز الثاني، والنرويجي إيرلينج هالاند في المركز الثالث.
ويقدم دوكو مستويات مميزة، منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي، حيث بات من اللاعبين أصحاب الجماهيرية العالية بين مشجعي الفريق، بسبب اختراقاته السريعة ومهاراته الفنية الرفيعة على الجناح الأيسر.
وفي الشهر الماضي، برز دوكو بشكل لافت في المباراة أمام بورنموث، حيث أصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يشارك في تسجيل 5 أهداف بمباراة واحدة (هدف واحد و4 تمريرات حاسمة).
وتألق دوكو أيضا أمام ليفربول (2-2)، عندما سجل أعلى عدد من المرواغات للاعب واحد في البريميرليج هذا الموسم.
جورجينيو: هذه ميزات هافيرتز
كال لاعب خط وسط آرسنال جورجينيو، المديح لزميله كاي هافيرتز، الذي عانى من بداية صعبة مع الفريق اللندني، عقب انتقاله في صفقة ضخمة قادما من تشيلسي الصيف الماضي.
وجاء بداية هافيرتز مع آرسنال بطيئة، حيث سجل هدفا واحدا من ركلة جزاء واحدة فقط في أول 19 مباراة له بكافة المسابقات، قبل أن يتحسن أدائه في المباريات القليلة الماضية، ليسجل هدفين في شباك برينتفورد ولنس.
وأصر جورجينيو الذي لعب إلى جانب هافيرتز في تشيلسي، على أن آرسنال يقدر ما يقدمه اللاعب الألماني للفريق، حتى لو لم يقتنع المشجعون تماما بمردوده.
وقال الدولي الإيطالي في تصريحات للبودكاست الخاص بموضع "ذا أثليتيك": "إذا كنت تعرف كرة القدم، فمن غير الممكن ألا تحب كاي. إنه أمر مستحيل، عندما تلعب بجانبه، فالأمر مختلف تماما. ترى على الفور صفاته وما يمكن أن يقدمه لك".
ويشعر جورجينيو أن لدى هافيرتز دورا مهما في تشكيلة المدرب ميكيل أرتيتا، حيث يساعد من حوله على اللعب بشكل أفضل.
وتابع: "انظر إليه وستفهم ما يريده وما يتوقعه منك، وأين يتوقع الكرة، والطريقة التي يضع بها جسده في أوضاع معينة، إنه يعرف ما يريده بعد ذلك، ويسهل الأمور على من بجانبه".
شارك جورجينيو بانتظام مع أرسنال هذا الموسم إلى جانب هافيرتز وديكلان رايس في خط الوسط، ما ساعد الجانرز على التقدم بنقطتين في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل انطلاق الجولة الخامسة عشرة.
جوارديولا: سنفوز
باللقب مرة أخرى
يعتقد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، أن فريقه في طريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي.
وأدى التعادل 3-3 يوم الأحد مع توتنهام، إلى تمديد مسيرة السيتي الخالية من الانتصارات إلى ثلاث مباريات، حيث يتخلف بفارق متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز آرسنال بفارق ثلاث نقاط.
وامتلأ التعادل مع توتنهام بمواقف مثيرة، أحدها مثير للجدل، عندما قرر الحكم سايمون هوبر، عدم منح سيتي أفضلية لدى انفراد لاعبه جاك جريليش بمرمى توتنهام، واحتسب بدلا من ذلك مخالفة بعد خطأ تعرض له إيرلينج هالالند. لكن جوارديولا أصر، على أن العروض التي قدمها فريقه حتى هذه اللحظة من الموسم الحالي، تدل على قدرة اللاعبين على مواصلة صناعة التاريخ في نهاية الموسم.
وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي أمس، قبل مواجهة أستون فيلا مساء اليوم: "لا نستخدم هذا النوع من المواقف أبدا. الدافع اليوم هو محاولة القيام بعمل أفضل. في بعض الأحيان تساعدك القرارات (التحكيمية)، وأحيانا لا".
وأضاف: "لقد تعلمت أنه إذا كنت تريد الفوز بشيء ما، فعليك أن تفعل ذلك بشكل أفضل بكثير من المنافسين. عندما تكون في مستواهم، لن يحدث ذلك. علينا أن نفعل ما هو أفضل بكثير".
وتابع: "حاول ألا تستقبل الأهداف وحاول اللعب. شعوري اليوم هو أننا سنفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. إذا لعبنا بالمستويات التي أظهرناها أمام ليفربول وتوتنهام، فسنفوز باللقب مرة أخرى".
وتابع: "الناس لا يصدقون ذلك بالفعل بعد 3 تعادلات ، لكننا نشعر أننا سنفعل ذلك مرة أخرى، مع العلم أن الأمر ليس سهلا، لأنه لم يقم أي فريق بذلك بعد (الفوز باللقب 3 مرات متتالية)، الصعوبات موجودة وكانت في الموسم الماضي، ولكن إذا سألتني اليوم عن شعوري فسأجيب بأننا سنفعل ذلك مرة أخرى".
ويواجه سيتي مواجهة صعبة مساء اليوم أمام أستون فيلا الطامح بمكان مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في نهاية الموسم
وأكد جوارديولا أن فريقه سيلعب مواجهة فيلا بدون لاعبه المصاب جيريمي دوكو، بالإضافة إلى الثنائي الموقوف رودري وجاك جريليش.
وأشاد جوارديولا بالنادي لرد فعله على خطأ الحكم في المباراة الأخيرة، وقال: "لقد تصرفنا بشكل لا يصدق هذا الموسم. كيف تصرفنا في نتائجنا أو القرارات غير الجيدة بحقنا، حتى بعد المباراة، تعليقات اللاعبين التي تتقبل حقيقة أننا نستطيع القيام بعمل أفضل، هذا هو ما أريد أن سماعه من فريقي والنادي".
وأكمل: "بعد ذلك، سنقبل جميع القرارات الصادرة عن الدوري الإنجليزي الممتاز أو أيا كان
ماديسون: هكذا
تعرفت على فيكاريو
اعترف نجم توتنهام جيمس ماديسون، بأنه "لم يسمع أبدا" عن زميله جولييلمو فيكاريو قبل انضمامه إلى النادي اللندني.
وانتقل فيكاريو إلى توتنهام قادما من إمبولي خلال الصيف الماضي، في صفقة بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني، وانضم ماديسون إلى النادي من ليستر في اليوم التالي.
وفي مقابلة مع الحارس الإنجليزي بن فوستر لصالح شبكة "أمازون برايم" للبث التدفقي، أكد ماديسون أن زميله فيكاريو هو أفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم.
وقال ماديسون: "لقد تعاقدنا معه. من الواضح أنني لم أوقع ممع النادي بعد. كنت أفكر من هو؟ لم أسمع عنه من قبل. كنت في الجزء الخلفي من السيارة وأتصفح مقاطع على يوتيوب عنه، لأرى ما إذا كان جيدا".
وأضاف: "كنت أفكر.. حارس مرمى رائع، من الصعب أن تسجل في مرماه. في بعض الأحيان نتدرب على ركلات الترجيح والتسديدات في التدريب، أريده في المرمى لأنه الأصعب".
واستمتع توتنهام ببداية رائعة للموسم تحت قيادة المدرب الجديد أنجي بوستيكوجلو، وتعادل مؤخرا 3-3 مع حامل اللقب مانشستر سيتي في مباراة مثيرة على ملعب الاتحاد.
تمرد في مانشستر يونايتد
كشفت تقارير صحفية أمس، عن تفاصيل حالة التمرد التي تعصف بصفوف مانشستر يونايتد، على مدرب الفريق إريك تين هاج.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، فإن لاعبي مانشستر يونايتد، مستاؤون من مستوى اللاعبين الجدد الذين أوصى المدرب تين هاج بالتعاقد معهم، خلال الأشهر الـ18 الأخيرة.
وأقدم مانشستر يونايتد في عهد تين هاج، على إجراء صفقات باهظة، حصل من خلالها على خدمات لاعبين أمثال راسموس هويلوند (72 مليون جنيه استرليني)، وأنتوني (82 مليون جنيه استرليني)، ومايسون ماونت (60 مليون جنيه استرليني).
كما أوصى تين هاج بالتعاقد مع لاعبين سبق له أو عمل معهم، لكنهم لم يقدموا الإضافة المأمولة، مثل المكهاجم الهولندي فاوت فيجهورت الذي لهب في النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة، والحارس الكاميروني أندريه أونانا الذي دربه تين هاج في أياكس قبل انتقاله إلى إنتر ميلان.
وأضافت الصحيفة، أن لاعبا معينا - دون أن تكشف عن اسمه - استغرب بوضوح من التعاقد مع هويلوند من أتالانتا، وهو اللاعب الذي فشل حتى الآن في زيارة الشباك مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم إحرازه 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا.
وأوضحت "مانشستر إيفنينج نيوز"، أن اللاعبين مستاؤون أيضا من طريقة عمل المدرب وانتقاداته، وتابعت أن تين هاج استغنى مؤخرا عن عبارة "لم يتبعوا التعليمات"، عند سؤاله عن أداء اللاعبين في التصريحات بعد المباريات.
ويقال إن عددا من كبار اللاعبين يشككون في أسلوب وتكتيكات تين هاج، ويعتقد البعض أنه تم إجبارهم على التدرب بقوة هذا الموسم، بينما يشعر آخرون أن المدير الفني استبدادي للغاية.
وزعم التقارير أيضا أن تين هاج فقد نصف غرفة تبديل الملابس بسبب أسلوب إدارته.
ويمر مانشستر يونايتد بفترة مضطربة، حيث تلقى مساء السبت، خسارته السادسة بالدوري الإنجليزي من أصل 14 مباراة، عندما سقط امام مضيفه نيوكاسل يونايتد 0-1.
من جانبه، يعتقد لاعب آرسنال السابق بول ميرسون، أن تين هاج، أمامه 3 مباريات حتى يوم السابع عشر من الشهر الحالي، لإنقاذ منصبه.
ومع وجود 3 مباريات كبيرة في الأفق خلال الأسبوعين المقبلين، اقترح ميرسون أن تين هاج قد يقال من منصبه، قبل مباراة يوم 17 الشهر الحالي مع ليفربول.
ويواجه مانشستر يونايتد منافسه تشيلسي اليوم الأربعاء، قبل زيارة فريق بورنموث الذي خسر مرة واحدة فقط في آخر 4 مباريات بالدوري يوم السبت، تليها مباراة حاسمة مع بايرن ميونيخ ضمن منافسات دوري الأبطال بعد ثلاثة أيام.
وقال ميرسون في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "إذا خسروا أمام تشيلسي وبورنموث وبايرن، فلا أرى كيف سيحتفظ تين هاج بوظيفته. أعتقد أنهم سيفوزون على بورنموث، ويمكنهم تقديم أداء جيد أمام فريق بايرن ميونيخ الذي تأهل بالفعل لدور الـ16".
وأضاف: "تشيلسي لم يكن رائعا دفاعيا، لكن (دفاع) مانشستر يونايتد في كل مكان، لقد استقبلوا ثلاثة أهداف ضد جالطا سراي، وكان من الممكن أن يستقبلوا 10 أهداف ضد نيوكاسل".
وأشار ميرسون بالتحديد إلى هزيمة مانشستر يونايتد امام نيوكاسل يونايتد 0-1 مساء السبت بقوله: "اعتقدت أن الأمر محرج. لقد صدمت من الطريقة التي لعب بها يونايتد والجهد القليل الذي بذلوه".
إلى ذلك، أكد قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز، إن على فريقه الاحتفاظ بتركيزه، رغم النتائج المتذبذبة للفريق في الآونة الأخيرة.
وصرح فرنانديز لموقع مانشستر يونايتد: "في الوقت الحالي علينا فقط أن ننظر إلى كل مباراة على حدة، لأننا نعلم أننا لسنا في المركز الذي نريد أن نكون فيه".
وأضاف: "التركيز على كل مباراة على حدة هو ما يمكننا التحكم فيه في الوقت الحالي، ولا يمكننا النظر كثيرا إلى جدول الترتيب، يمكنك أن تنظر كثيرا إلى المستقبل دون ان تؤدي في الحاضر بالشكل المطلوب".
وتابع: "علينا أن ننهض بأنفسنا لمواجهة التحدي التالي الذي ينتظرنا، لسنا في المكان الذي نريد أن نكون فيه في الدوري والجميع يعرف ذلك. لذلك إذا كنت تريد الوصول إلى هذا الموقع، إذا كنت ترغب في تحسين هذا المركز، فعليك الفوز بالمباراة التي أمامك".
كلوب يشيد بصلاح
أشاد مدرب ليفربول يورجن كلوب، نجمه المصري محمد صلاح، الذي يقترب من تسجيل الهدف رقم 200 له مع الفريق في كافة المسابقات.
ويخوض صلاح موسمه السابع مع ليفربول، وما تزال أرقامه في تصاعد، ويعتبر أفضل لاعبي الفريق حتى هذه اللحظة من الموسم الحالي.
وقال كلوب في المؤتمر الصحفي أمس، قبل مواجهة شيفيلد يونايتد مساء اليوم: "إنه موجود هناك. لاعب بأرقامه، لست متأكدا من أنني سأقوم بتدريب مثله مرة أخرى. تطوره كرجل لا يصدق ومثير للإعجاب للغاية، كلاعب أيضا. من الأعظم على مر العصور دون أدنى شك".
وأكد كلوب أن حالة لاعبه البرتغالي ديوجو جوتا تتحسن، بيد أنه لن يشارك في مباراة شيفيلد يونايتد، والأمر نفسه ينطبق على الحارس البرازيلي أليسون بيكر.
وعن الإصابة التي تعرض لها المدافع جويل كماتيب خلال الفوز 4-3 على فولهام، قال كلوب: "لا تبدو جيدة. لم يعاين الإصابة بعد، لا نعرف كم من الوقت (سيبتعد عن صفوف الفريق)".
وتحدث كلوب عن دور ترينت ألكسندر أرنولد، كلاعب وسط، قائلا: "الأمر يتعلق فقط بما هو متاح لدينا. يستطيع ترينت اللعب في خط الوسط، كنا نعلم ذلك دائما. سنرى. نحن نشركه حيث نعتقد أنه الأنسب له ولنا. أنا لست عنيدا ولكني لا أريد جزءا من هذه المناقشة)".
ورفض كلوب إلقاء اللوم على الحارس كاوميهين كيليهير الذي لم يستطع امام فولهام تعويض تأثير غياب أليسون، وقال: "أعتقد أنه لعب مباراة جيدة حقا ولكن بعد ذلك استقبلنا هدفين، كان سيئ الحظ في هدف هاري ويلسون، أما الثاني، فقال عنه مدرب حراس المرمى أليسون.. نحن حراس مرمى مهاجمون وهذا النوع من الأشياء يحدث، ولا علاقة لها بجودة الحارس". -(وكالات)

MENAFN05122023000072011014ID1107540663

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث