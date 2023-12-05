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الجمباز يؤكد حرصه على إقامة بطولة نهى حتر سنويا وبمشاركة دولية

12/5/2023 2:29:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






شكلت بطولة الراحلة نهى حتر الأولى لمراكز الجمباز، ختام الموسم 2023 لأنشطة وفعاليات اتحاد الجمباز، والتي شهدت العديد من الإنجازات في الباركور والجمباز الفني، وسط تأكيدات من القائمين على اتحاد اللعبة باعتماد البطولة وإدراجها في الأجندة السنوية المعتمدة للجمباز.
وحظيت النسخة الأولى من بطولة نهى حتر، بمشاركة قياسية لنحو 343 لاعبة للفئات العمرية من 5 إلى 13 سنة، واللواتي مثلن 5 مراكز، وهي: مركز عودة، مركز أتلانتس، مركز جي إكس، مركز لا جمناستيك، مركز ريعان الشباب، حيث تنافست اللاعبات على أربعة أجهزة، وهي: المتوازي، الأرضي، العقلة، وعارضة التوازن.
وقال م.صالح الغويري نائب رئيسة اتحاد الجمباز سمو الأميرة رحمة بنت الحسن والناطق الإعلامي في حديثه الخاص لـ"الغد": "نحرص على تنظيم البطولة سنويا، انسجاما مع طموحاتنا بأن تكون بطولة دولية تقام بمشاركة عدد من نخبة الأندية والمراكز في الدول المجاورة وللجنسين"، لافتا إلى أن اقتصار إقامة النسخة الأولى على فئة الإناث، يأتي بسبب ارتفاع أعداد اللاعبات الممارسات للعبة في المراكز المحلية مقارنة بنسبة الذكور، وتخليدا لروح الراحلة ومسيرتها الطويلة وإرثها الحاضر في نمو قاعدة السيدات.
وحول قرار استقطاب رئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي، للسورية ريما كزيلكن والتونسية بسمة للمساعدة في إدارة فعاليات البطولة إلى جانب عدد من الحكام المحليين، يقول الغويري: "حاولنا تجنب أي صدامات مع المدربين والأهالي حول التحكيم، لذلك جاءت توجيهات سمو الأميرة رحمة بنت الحسن بإخراج البطولة بأفضل صورة ممكنة، محفزة لنا على ضمان إنجاحها تحكيميا ومن الجوانب كافة، وعقدنا دورة تحكيم تأسيسية لحكام المراكز وتم الزج بعشرة منهم للمساعدة في إدارة البطولة، وبما يكسبهم خبرات إضافية، تساهم في زيادة قاعدة الحكام".
وحرصت مدربة المنتخب الوطني البيلاروسية ألينا ومساعدها المدرب خليل القواسمي، على التواجد لحضور فعاليات البطولة، حيث يقول الغويري بهذا الصدد: "تواجد المدربان يأتي لاستشكاف أي مواهب جديدة يمكن ضمها لصفوف المنتخبات الوطنية، هذه فرصة حقيقية للبناء الصحيح وتفريخ المواهب للمنافسة على الميداليات في المستقبل القريب".
وما يزال اتحاد الجمباز ينتظر رد الاتحادات، الدولي والآسيوي والعربي حول المشاركات المقررة للموسم الجديد 2024، مؤكدا: "ننتظر في اتحاد الجمباز تقريرا من اللجنة الفنية لبحث المشاركات التي تتناسب مع تطلعاتنا وإمكانياتنا المرهونة بالمخصصات التي ستقرها لنا اللجنة الأولمبية، سنكون حريصين على اختيار المشاركات الخارجية التي تنعكس إيجابا على لاعبينا وفرقنا".

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