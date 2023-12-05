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الأجسام يدرس إقامة بطولة المملكة في نهاية شباط

12/5/2023 2:29:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






يدرس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، إقامة باكورة نشاطاته للعام 2024 المتمثلة ببطولة المملكة، في نهاية شباط (فبراير) المقبل، بعد أن اعتاد على اقامتها في شهر آذار (مارس) من كل عام، إلا أن تزامنها مع شهر رمضان المبارك في مطلع آذار المقبل، أدى إلى تقديم موعدها لمنح اللاعبين فرصة التجهيز بأفضل صورة.
وأكد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات، أنه تتم حاليا دراسة توصية اللجنة الفنية بهذا الخصوص، خصوصا وأنها تضم نخبة من المدربين أصحاب الخبرة والإنجازات الوطنية، كما عمم الاتحاد هذا المقترح عبر حساباته على منصات التواصل الإجتماعي، إلى الأندية والمراكز المنتسبة للاتحاد، بانتظار آراء أركان اللعبة.
وأضاف كلمات في معرض رده على استفسارات "الغد" قائلا: "رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية لها خصوصيتها، من حيث البرنامج التدريبي الشاق، والبرنامج الغذائي الصارم، والذي يمارسه اللاعب بإشراف مدربه وفق خطة تجهيز لأي بطولة، وتأتي في مقدمتها البطولات المحلية، وتخف وتيرة التجهيزات والتدريبات، ويختلف البرنامج الغذائي في شهر رمضان المبارك، تبعا لخصوصية الشهر الفضيل، وأردنا منح اللاعبين ممارسة الطقوس الرمضانية المميزة".
وحول إمكانية تغليف بطولة المملكة ببطاقات احتراف على غرار سابقاتها من البطولات المحلية، أجاب كلمات: "ندرس الموضوع، حيث تربطنا علاقة وطيدة مع الاتحاد الدولي الذي منحنا دائما بطاقات احتراف لبطولاتنا المحلية، تبعا لتميزنا الإداري، وتحقيق الإنجازات في البطولات العالمية والقارية، ومنحنا في آخر بطولاتنا المحلية للموسم 2023، وهي بطولة الأردن، 3 بطاقات احتراف، زادت من حدة المنافسة وانعكست على المستوى العام للعبة".
وعن خطة العمل للموسم 2024 محليا وخارجيا، رد كلمات: "لدينا خطة عمل طموحة للموسم المقبل، وننجز بنودها ضمن مساقها الرسمي المعروف، والتي تتوزع بين البطولات المحلية والدورات التدريبية والتحكيمية، والمشاركات الخارجية، وسيكون للياقة البدنية التي حققت الإنجازات في المشاركات الآسيوية والدولية هذا العام، نصيب كبير من البطولات المحلية والمشاركات الخارجية، خصوضا وأنها فتحت الباب أمام مشاركة الإناث في بطولاتنا بشكل لافت ومميز".
وتناول كلمات تقييمه لخطة عمل وإنجازات الموسم 2023، قائلا: "انعكس عملنا بروح الفريق إداريا وفنيا وتحكيميا ولاعبين ولاعبات على الإنجازات المميزة في العام الماضي، وتكللت خطة عملنا محليا وخارجيا بالنجاح، وخطفنا الأنظار مع إدراجنا تحديات اللياقة البدنية ضمن مشاركاتنا الخارجية، ونجح الفريق الأردني في جلب 13 ميدالية آسيوية في بطولة آسيا التي أقيمت في لبنان، و12 ميدالية في بطولة العالم التي أقيمت في إسبانيا مؤخرا، إلى جانب الحضور المميز لأبطالنا في بطولة مستر يونيفرس/الأردن التي أقيمت في عمان، وكذلك في بطولة آسيا وبطولة العالم، وذلك يؤكد على تطور اللعبة وحضورها على المستويات كافة".

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