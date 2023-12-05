الحسين إربد ينذر هجر بسبب بيتانغ ويطالب بـ80 ألفا.. العطار وكلبونة تحت الرصد

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الحسين إربد ينذر هجر بسبب بيتانغ ويطالبه بـ80 ألفا

وجه نادي الحسين إربد، إنذارا إلى نادي هجر السعودي، بسبب تأخره في صرف حصة النادي من بيع اللاعب الكاميروني بيتانغ الذي انتقل الموسم الحالي إلى الفريق السعودي.

وأكد الحسين إربد، أن النادي كان ينتظر الحصول على مبلغ 80 ألف دولار من نادي هجر الذي لم يلتزم بمواعيد صرف المستحقات، ما دفعه لتوجيه إنذار رسمي للحصول على المبلغ، وفي حال لم يحصل على مبتغاه، فإنه سيقوم بتقديم شكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

إلى ذلك، تبحث جماهير الحسين إربد، عن ضرورة مواصلة الدعم لفريق الكرة، استعدادا للمباراتين المهمتين قريبا؛ أولاهما مع مغير السرحان غدا، ومن ثم المباراة المهمة أمام الفيصلي يوم 12 الحالي، وهي الاختبار الحقيقي والأقوى للأصفر في طريقه للبحث عن لقب تاريخي لدوري المحترفين.

العطار وكلبونة تحت الرصد

تفيد المعلومات بأن أحد الأندية المنافسة في دوري المحترفين لكرة القدم، ترصد نجم الحسين إربد عبدالله العطار، ونجم فريق الجزيرة بكر كلبونة، أملا في استقطابها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفق المعلومات، فإن النادي المعني، بدأ برصد النجمين، علما أن انتقال العطار منوط بموافقة نادي الحسين إربد، فيما عقد كلبونة ينتهي بنهاية دوري الدرجة الأولى.

اتفاق يعيد المياه إلى مجاريها في سحاب

عادت الأمور إلى مجاريها في اتحاد كرة القدم، أول من أمس، بعد اتفاق جرى بين الإدارة من جهة، والجهاز الفني واللاعبين من جهة أخرى، وبالتالي عودة التدريبات إلى الانتظام.

ووفق الاتفاق الذي أعاد التدريبات للانتظام، تم تسليم اللاعبين 75 % من قيمة راتب شهر واحد، إلى جانب الموافقة على توقيع عقود مع الجهاز الفني بقيادة محمد المحارمة حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

إلى ذلك، طلب المدير الفني لسحاب محمد المحارمة، من إدارة النادي، العمل على تأمين معسكر تدريبي لفريق الكرة، قبل موعد مباراته أمام الفيصلي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دوري المحترفين.

"أبطال آسيا" ترفع أسهم هايل ونجوم في الفيصلي

أسهمت مشاركة فريق الفيصلي في دوري أبطال آسيا، في رفع أسهم المدير الفني أحمد هايل عربيا وآسيويا، في ظل ما قدمه من نتائج ومستوى جيد، رغم تسلمه المهمة بوقت متأخر.

كما أسهمت هذه المشاركة في رفع أسهم لاعبين في الفيصلي، باتوا تحت أنظار أندية عربية، بعد مستوياتهم المتقدمة التي تفوق مستويات محترفين أجانب في فرق عربية وبمبالغ مالية كبيرة تصل إلى الملايين.

وتغنى معلقو مباريات الفيصلي بعراقة النادي وتاريخه، رغم عدم تأهله، قبل أن يتطرقوا إلى المدير الفني هايل الذي نجح في وقت قصير في تغيير صورة الفريق، وخطف 6 نقاط من 4 مباريات، الأمر الذي جعل هايل تحت أنظار الفرق المشاركة بدوري أبطال آسيا، ما يفتح له آفاق احتراف التدريب في السنوات المقبلة.

الشناينة يحصل على لقب "حبيب القلب"

حصل نجم فريق الفيصلي لكرة القدم أمين الشناينة، على لقب "حبيب القلب"، بعد كم الزيارات والاتصالات والاستفسارات التي تلقاها وأهله، من قبل الجماهير، للاستفسار عن صحته والعملية التي خضع لها أمس، لمعالجة الكسرين اللذين تعرض لهما في الساق، خلال مباراة الفيصلي والشارقة بدوري أبطال آسيا.

وخاطب الكثير من الجماهير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال الاتصالات، اللاعب أمين الشناينة بـ"حبيب القلب"، تقديرا لمكانته العالية في قلوب الجماهير في مختلف الأندية.

وكانت إدارة النادي الفيصلي، حرصت على ملازمة اللاعب قبل وبعد العملية، كما حرصت إدارة الوحدات، برئاسة بشار الحوامدة، على زيارة اللاعب في المستشفى للاطمئنان على أحواله الصحية، في لفتة متميزة من الوحدات.







لاعب الفيصلي أمين الشناينة يتلو القرآن الكريم خلال تواجده بالمستشفى-(من المصدر)

كواليس النجوم

. جماهير محلية، تمنت على اتحاد كرة القدم والأندية التي تشارك محليا، بضرورة الانتباه إلى العقوبات التي يفرضها الاتحاد الآسيوي، بسبب مخالفات أبرزها دخول الجماهير إلى الملعب.. هذه المخالفات التي ظهرت بشكل لافت مؤخرا، يمكن تلافيها.

. اتحاد كرة القدم، قام بتحويل 7 آلاف دينار، للأندية التي لم تأخذ من مستحقات الراعي السابق لاتحاد الكرة شركة المناصير.. عدد هذه الأندية التي حصلت على 7 آلاف دينار بلغ 4.

. النادي الفيصلي ينظم يوم السبت المقبل، حملة للتبرع بالدم وتبرعات عينية ونقدية، دعما للأهل في غزة.. مبادرات الفيصلي تجاه غزة، تؤكد الحس الوطني والقومي عند النادي الفيصلي.

. شكاوى إضافية تنتظر أحد أندية المحترفين لكرة القدم، ما قد يصل إلى الحجز مجددا على النادي.