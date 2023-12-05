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منتخب الناشئين يواجه نظيره العراقي وديا اليوم

12/5/2023 2:29:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يتجدد اللقاء بين المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 15 عاما، ونظيره المنتخب العراقي عند الساعة الرابعة من مساء اليوم في المواجهة الثانية بين المنتخبين، والتي يشهدها ملعب البترا، ضمن تحضيرات الطرفين للمشاركة ببطولة غرب آسيا.
ويدخل المنتخبان المباراة بأوراق فنية مكشوفة، وبهدف تصويب الأخطاء التي ظهرت على اللاعبين في المباراة الأولى، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وسيدفع كل مدير فني بمعظم اللاعبين للوقوف على حالتهم الفنية والبدنية قبل الدخول في المباريات الرسمية.
ويملك المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالله القططي العديد من اللاعبين المميزين، وسيعتمد على تشكيلة أساسية مكونة من قصي الحلاحلة، مهند محمود، هشام سلامة، خزرج القاسم، محمد أبو الغنم، محمود الطميزي، أحمد ملكاوي، زيد أبو دهيم، قصي الشواورة، محمد شحدة وعز الدين المصري، والعمل على إشراك أكبر عدد من اللاعبين خلال الشوط الثاني للوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية.
ويغادر المنتخب يوم غد إلى سلطنة عمان للمشاركة في البطولة، حيث كانت قرعة بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب الإمارات والسعودية وسورية. وتقام المنافسات خلال الفترة 11 حتى 20 كانون الأول (ديسمبر) الحالي في سلطنة عمان، حيث يفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة الإمارات مساء الثلاثاء المقبل، على أن يلاقي نظيره السعودي بعدها بيومين، ويختتم الدور الأول بلقاء المنتخب السوري في السادس عشر من الشهر الحالي.
وبحسب نظام البطولة، يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من بين المجموعتين، إلى الدور نصف النهائي.

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