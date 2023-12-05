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الزعبي: موعد دوري الطاولة يتوافق مع برامج المنتخبات الوطنية

12/5/2023 2:29:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة طارق الزعبي أن اقامة دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2023 وحسب المواعيد التي حددها الاتحاد في وقت سابق سواء كانت للرجال أو السيدات، يتوافق مع برامج المنتخبات الوطنية، بل يعزز من نجاحاتها، خصوصا وأن الدوري يشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات مع مختلف الأندية المشاركة في هاتين البطولتين، لافتا إلى أن الاتحاد حدد مواعيد الدوري بعد التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية الذي يرأسه المصري عمرو رضا.
وقال الزعبي "استكمل الاتحاد كافة الترتيبات الفنية والتنظيمية لاقامة منافسات الدوري في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، وأن الاتحاد يسعى لإنجاح كافة اللقاءات واخراجها بالصورة الإيجابية التي يستحقها، خصوصا وأن الدوري يحظى باهتمام كبير من محبي وعشاق اللعبة كونه يشهد مشاركة الأندية القوية".
وتقام منافسات الدوري خلال الفترة من 19 ولغاية 24 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، يتحدد على إثر نتائجها الفرق الحاصلة على المراكز الأولى، والتي ستخوض منافسات المربع الذهبي في مرحلة أخرى مع النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى.
وجاء اختيار موعد البطولة، ليتوافق مع أجندة الاتحاد للموسم الحالي، وخصوصا مشاركات المنتخبات الوطنية في البطولات الرسمية المقبلة، سواء كانت للرجال أو السيدات، حيث يسعى من خلالها الاتحاد إلى تأمين كافة المتطلبات الفنية أمام لاعبي المنتخبات الوطنية لضمان تواجدهم في تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بالصورة الطيبة والإيجابية، التي تعزز من فرصهم بتحصيل بطاقتي التأهل.
وحدد الاتحاد الساعة الخامسة من مساء يوم السبت 16 من ذات الشهر، موعدا للاجتماع الفني، والذي يشتمل على إقرار التعليمات الفنية، وسحب قرعة البطولة، بحضور أعضاء اللجنة الفنية المنبثقة عن الاتحاد، وممثلي الأندية المشاركة، في الوقت الذي حدد فيه الاتحاد ذات اليوم موعدا أخيرا لتسجيل اللاعبين، والذي ينتهي عند الساعة الرابعة مساء.
وينتظر أن تشهد منافسات الدوري ندية وإثارة بين عدد من الفرق التي تسعى لتحصيل النتائج الإيجابية، التي تضعها في دائرة المنافسة على اللقب، وخوض مرحلة المربع الذهبي في لقاءات حاسمة، في الوقت الذي تشير فيه القراءات الفنية إلى افضلية فريق الأرثوذكسي بالفوز باللقب نظرا لاكتمال صفوفه بكوكبة من اللاعبين بعد تعاقد الهيئة الإدارية مع لاعب المنتخب الوطني حسن الحوراني، لينضم إلى اللاعبين زيد أبو يمن ومحمد بني سلامة في قيادة الفريق في الموسم الحالي، حيث سبق للحوراني وأن ساهم في الموسم الماضي بتتويج فريق مدينة الحسين للشباب بالفوز بلقب الدوري.
كما قرر اتحاد اللعبة اقامة دوري أندية السيدات خلال فترة دوري الدرجة الأولى، وتبدو الفرصة مواتية أمام فريق الأرثوذكسي للاحتفاظ باللقب نظرا لما يضمه من لاعبات يعتبرن الأميز على الساحة المحلية.

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