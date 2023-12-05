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المبارزة يدشن مشروع الواعدين بدعم من اللجنة الأولمبية

12/5/2023 2:29:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دشن الاتحاد الأردني للمبارزة مشروع مراكز الواعدين، والذي يأتي بدعم من اللجنة الأولمبية الأردنية، ويهدف إلى توسيع قاعدة رياضة المبارزة في المملكة وزيادة أعداد الممارسين لها، ويتوافق مع البرامج الفنية التي يعتمد عليها الاتحاد كثيرا في تطوير رياضة المبارزة، والتي حققت نجاحات واسعة في المرحلة الماضية من خلال تبني اللاعبين واللاعبات أصحاب المواهب.
وشارك في افتتاح المشروع الجديد الذي يقام في صالات الاتحاد بمدينة الحسين للشباب أكثر من 150 لاعبا ولاعبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة، كما استهدفت هذه التدريبات ثلاث فئات عمرية الأولى (8-9)، الثانية (9-10)، والثالثة (10-11).
ولاقى مشروع مراكز الواعدين الذي يشرف عليه مدربون معتمدون من الاتحاد وفي مقدمتهم الجهاز الفني المشرف على تدريبات المنتخبات الوطنية، ويحظى أيضا بدعم كامل من الاتحاد الأردني برئاسة الدكتور خالد العطيات، واهتمام كبير من قبل اللاعبين وأهاليهم، وهو سيشكل نقلة إضافية لرياضة المبارزة، التي شهدت في الفترة الماضية نهضة وتطورا كبيرين، من خلال الكثير من المواهب التي فرضت حضورها القوي في البطولات الرسمية، وساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات.
ويسهم مشروع مراكز الواعدين في رفد منتسبي رياضة المبارزة بالأعداد الكافية من اللاعبين وللجنسين في الاسلحة كافة لرياضة المبارزة (الإيبيه، السابر، والفلورية)، والذي سيعود بدوره على المساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية التي تسعى اللجنة الأولمبية الأردنية إلى تحقيقها خدمة للرياضة الأردنية في الألعاب والرياضات كافة.
وشهدت التدريبات الأولى لمشروع مراكز الواعدين، تقسيم المشاركين إلى مجموعات في الأسلحة كافة، والتركيز على أساسيات اللعب من خلال التطبيقات العملية والنظرية.
ومن الجدير بالذكر، أن الاتحاد سيقوم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بالبدء بالتمارين الفنية والمهارية المتخصصة للمشاركين ومن ثم القيام بالاختبارات لمنح الشارات الملونة، ومن ثم عقد البطولات التنشيطية والتصنيفية؛ والتي من شأنها رفد الاتحاد الأردني بعدد من اللاعبين ليكونوا نواة للمنتخبات الوطنية في المستقبل. كما يأتي هذا المشروع كأحد المشاريع المهمة التي تقوم اللجنة الأولمبية بتوفير الدعم لها.

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