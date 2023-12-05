معلومات مهمة تتعلق برعاية كبار السن

تتحدث نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، اليوم الثلاثاء، عن الطرق الصحية السليمة لرعاية كبار السن، وكيفية مراعاة احتياجاتهم البدنية والعاطفية والاجتماعية، إضافة إلى التقييمات الصحية المنتظمة، والفحوصات الواجب عملها عند الضرورة.



عادة ما تكون رعاية الوالدين المسنين في المنزل هي الخطوة الأولى في خطة الرعاية طويلة الأجل لكبار السن. وهي ليست فقط وسيلة لتوفير المال بل أيضاً تساهم في نتائج صحية أفضل.



لماذا تعتبر رعاية المسنين مهمة؟

لا يمكن منع التقدم في السن، ولكن يمكننا أن نتعلم كيفية التعامل مع الأمراض المتزايدة من أجل صحتهم. تعد مشاكل الذاكرة والخرف ومرض الزهايمر من بين أكثر المشاكل الصحية شيوعا لدى كبار السن. لا يحتاج بعض كبار السن إلى أي نوع من الرعاية عندما يتقدمون في السن حيث يمكنهم العيش بشكل مريح وباستقلال. ومع ذلك، فإن رعاية المسنين غالبا ما تكون مصدر قلق عندما يبدأ أحد كبار السن في مواجهة مشاكل في أنشطة الحياة اليومية. في كثير من الأحيان، يكون أحد أفراد الأسرة هو أول من يلاحظ وجود حاجة إلى رعاية شخص مسن. من ناحية أخرى، يتم تحديد نوع رعاية البالغين المناسبة لأحبائنا إلى حد كبير من خلال نوع المشاكل الصحية التي يعانون منها والمضاعفات الناجمة عنها. رعاية المسنين مهمة لأنه مع تقدم كبار السن، لا يمكنهم الاعتناء بأنفسهم بشكل مناسب.



عند رعاية كبار السن، من المهم مراعاة احتياجاتهم الجسدية والعاطفية والاجتماعية. فيما يلي قائمة شاملة بالأشياء التي يجب أخذها بعين الاعتبار:



الصحة البدنية:

بعض الأمور التي يمكن للمرء القيام بها لتقديم الرعاية المثلى لكبار السن:

- إجراء فحوصات طبية منتظمة.

- المساعدة في إدارة أدويتهم والتأكد من أنهم يتناولونها على النحو الموصوف.

- توفير نظام غذائي متوازن وتشجيع شرب الماء بكميات كافية.

- تعزيز النشاط البدني وممارسة الرياضة للحفاظ على القوة والحركة.

- التأكد من أن بيئتهم المعيشية آمنة وخالية من المخاطر.

- فهم احتياجاتهم: ضع في اعتبارك ما إذا كان كبار السن يواجهون مشكلة في أداء المهام الأساسية مثل الأكل أو التنقل أو القيام بأنشطتهم اليومية، فقد يحتاجون إلى رعاية منزلية من أسرهم أو مقدم رعاية محترف. التواصل ضروري، ومراقبتهم، وتحديد احتياجاتهم وتلبيتها وفقا لذلك.

- إشراكهم في الخيارات المتعلقة برعايتهم.

- تكييف البيئة المحيطة في المنزل.



إذا كانوا على كرسي متحرك، فقم بتركيب منحدرات عند مدخل المنزل ليتمكنوا من الانتقال إلى مستويات أعلى أو أخفض

تركيب قضبان للإمساك بها في الحمام والمناطق التي تميل إلى أن تكون زلقة

ضبط الأضواء حسب احتياجاتهم.



الرفاهية العاطفية:

فيما يلي بعض الأمور التي من الممكن عملها لدعم كبار السن عاطفياً:

- قضاء بعض الوقت معهم للتخفيف من الشعور بالوحدة وتوفير الرفقة.

- الانخراط في الأنشطة التي تحفز القدرات المعرفية، مثل الألغاز والألعاب.

- تقديم الدعم العاطفي والتعاطف والتفاهم.



- كن متيقظا لعلامات القلق أو الاكتئاب واطلب المساعدة المهنية إذا لزم الأمر.



السلامة:

أمور تحافظ على سلامتهم:

- اجعل مساحة معيشتهم آمنة عن طريق تركيب الدرابزين و إزالة مخاطر التعثر.

- تنفيذ تدابير الوقاية من السقوط.

- قم بإزالة جميع السجاد غير المنتظم أو إصلاح السجاد المهترئ أو الشريط اللاصق أو قم بإزالة حواف السجاد المبعثرة

- رتب الأثاث للسماح بمساحة كافية للمشي الآمن بين جميع الغرف وداخلها.

- ساعدهم على ارتداء أكمام ضيقة لمنع الانسكابات والحروق التي يمكن أن تحدث مع الأكمام الطويلة الفضفاضة.

- نظف الانسكابات على الفور.

- ضع شرائط الأمان أو حصيرة مانعة للانزلاق في حوض الاستحمام/الدش وقم بتركيب قضبان الإمساك.

- أبقِ أبواب الخزانة والأدراج مغلقة لمنع الكدمات أو التعثر.

- احتفظ بمساعدات المشي في متناول أيديهم واحتفظ بضوء ليلي مضاء أو مصباح يدوي في متناول أسرّتهم.

قم بتخزين الأدوية بأمان



- التفاعل الاجتماعي:

أمور تعزز من تفاعلهم الإجتماعي:

- تشجيع المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو النوادي.

- تسهيل الزيارات من قبل العائلة والأصدقاء.

- المساعدة في استخدام التكنولوجيا للبقاء على اتصال مع أحبائهم.



النقل:

- قم بضمان حصولهم على وسائل النقل للمواعيد الطبية والأنشطة اليومية.

- قم باستكشاف خدمات النقل الأخرى إذا لزم الأمر.



الرعاية المؤقتة:

- رتب للرعاية المؤقتة لمنح مقدمي الرعاية استراحة عند الحاجة.



التقييمات الصحية المنتظمة:

راقب صحتهم عن كثب واطلب المشورة الطبية عند الضرورة وقم بإجراء الفحوصات التالية لهم:

- فحص ارتفاع ضغط الدم.

- فحص ارتفاع الكوليسترول.

- فحص السُمنة.

- فحص نسبة الجلوكوز في الدم غير الطبيعية وداء السكري من النوع 2.

- فحص تمدد الأوعية الدموية بالأبهر البطني.

- فحص هشاشة العظام.

- فحص التهاب الكبد الوبائي سي.

- فحص فيروس نقص المناعة البشرية.

- فحص الأمراض الأخرى المنقولة جنسيا.

- التحقق من عدم وجود الاكتئاب.

- التحقق من استخدام التبغ.

- التحقق من إساءة استخدام الكحول.

- التحقق من علامات الضعف الإدراكي.

- التحقق من تعاطي المخدرات والمسكنات.

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