نكبة واحتلال ولجوء.. انطلاق سينما فلسطين في دار الأوبرا المصرية

يعرض خلال الأسبوع الحالي، 6 أفلام فلسطينية ضمن برنامج "أسبوع سينما فلسطين" الذي ينظمه المركز القومي للسينما في مصر. وتقام العروض التي افتتحت في الثالث من كانون الأول(ديسمبر)، بفيلم "من تحت الركام"، وتستمر حتى الثامن من الشهر ذاته في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".

- توثيق لمجازر الاحتلال

يوثق فيلم "من تحت الركام"، للمخرج آن تسوليس، خلال 85 دقيقة، مجزرة الاحتلال ضد عائلة "السموني" خلال العدوان على غزة في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2008، والمعروفة باسم مجزرة حي الزيتون، وتم تنفيذ العملية ضد عائلة "السموني" في الرابع من كانون الثاني (يناير)، من العام 2009، ووصفت وقتها بأنها عملية إعدام جماعي.

جاء سرد الأحداث في الفيلم الوثائقي متشابه مع الأحداث التي تشهدها فلسطين منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

جريمة أخرى يعرضها الفيلم الوثائقي "شيرين أبو عاقلة" للمخرج معن سمارة، الذي عرض أول من أمس، خلال 60 دقيقة، إذ يرصد عملية اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة من خلال شهادات حية لشهود على الحادث.

فيلم وثائقي آخر، يعرض ضمن أسبوع السينما الفلسطينية وهو فيلم "العنصرية" للمخرج فايق جرادة، والذي يعبر بالكاميرا عن الاستفزازات اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ممزوجة بمجموعة من اللقاءات لأساتذة جامعيين يقدمون تحليلا سياسيا وتاريخيا لأوجه عنصرية الاحتلال ومظاهرها تجاه الشعب الفلسطيني.

في "كريم حرا" للمخرج جبران خليل حمادة، وخلال ما يقرب من الساعة، يوثق المخرج حياة المناضل كريم يونس، الذي نال حريته بعد اعتقال دام ما يقرب من 40 عاما، وعودته إلى أسرته ووطنه مرة أخرى.

وإلى جانب الأفلام الوثائقية، يعرض أيضا ضمن البرنامج الفيلم الروائي الطويل "غزة مونامور".

الفيلم من تأليف وإخراج عرب ناصر وبطولة سليم ضو وهيام عباس وميساء عبد الهادي، والفيلم إنساني حول كيف يعيش المواطنون تحت وطأة الاحتلال من خلال صياد عجوز تجاوز الـ60، يقع في حب خياطة تعمل في السوق، ومن خلال قصة الحب التي نشأت بينهما نرى الحياة غير الآدمية تحت وطأة الاحتلال، والمعاناة التي يتعرضون لها في أبسط أساسيات الحياة مثل، المياه والكهرباء وغيرها من الأمور اليومية الأساسية.

ويختتم أسبوع سينما فلسطين بعرض فيلم الرسوم المتحركة "البرج" للمخرج النرويجي ماتس غروريد، الذي أقام فترة في مخيم برج البراجنة في لبنان، وهو ما دفعه لاحقا إلى تقديم فيلم رسوم متحركة يسلط الضوء على حياة اللاجئين الفلسطينيين من خلال أجيال عمرية مختلفة، بداية من التهجير القسري للشعب الفلسطيني العام 1948.

وخلال الأحداث، تمثل الطفلة "وردة" الجيل الرابع، حيث يسلمها جدها مفتاح منزله في فلسطين على أمل العودة إلى الوطن مجددا.







