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من بين أكثر الأطعمة استهلاكا.. متى يكون العسل ساما؟

12/5/2023 2:29:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يعتقد الكثير من الأشخاص أن "الغذاء الطبيعي" غير ضار، لكن السموم الموجودة بشكل طبيعي في الغذاء تشكل خطرا على صحة الإنسان. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".
ويعد العسل، محليا طبيعيا ومغذيا، وأحد أكثر الأطعمة استهلاكا في العالم.
ومع ذلك، هناك مخاوف تتعلق بالسلامة الغذائية للعسل، عندما يجمع النحل رحيقه من النباتات السامة، مثل "Rhododendron sp"، و"Coriaria arborea"، و"Tripterygium wilfordii Hook F".
وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أميركا، أن هذا العسل يحتوي على سموم نباتية طبيعية.
وقد يصاب الإنسان بأعراض التسمم بعد تناول العسل السام. وفي بعض الحالات، يمكن أن يتسبب هذا النوع من العسل بالوفاة.
وتم التعرف إلى السموم النباتية النموذجية، مثل سموم "غرايانوتوكسين"، و"التريبتوليدات"، و"التوتين"، و"قلويدات البيروليزيدين"، في العسل السام.
ورغم أن أنواع العسل السام المختلفة تسبب أعراضًا متشابهة، مثل القيء، والغثيان، والدوار، إلا أن آلية التسمم قد تكون مختلفة.
كيف تتأكد من جودة العسل؟
وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بتغريدة على منصة "إكس"، أن هذه الاجتهادات الشخصية غير مثبتة أو مبنية على أسس علمية.
ويمكن تحديد جودة العسل عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة، منها:
الكشف عن محتوى "الهيدروكسي ميثيل فورفورال"، والذي يعتبر مؤشرا على حفظ وتخزين العسل في ظل ظروف مناسبة.
الكشف عن محتوى السكريات، والذي يعتبر مؤشرا على الغش في العسل.
اختبار تقدير فعالية إنزيم "الدياستيز".
وفيما يأتي، بعض النصائح عند تخزين العسل، بحسب ما ذكرته هيئة الغذاء والدواء، بتغريدة على منصة "إكس":
يحفظ في عبوته الأصلية أو وعاء زجاجي أو عبوة بلاستيكية مخصصة لحفظ الغذاء.
يخزن في عبوات محكمة الإغلاق بدرجة حرارة الغرفة، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
تجنب تخزين العسل في العبوات المعدنية حتى لا تتعرض للأكسدة.
العسل الخام الذي يحتوي على حبوب اللقاح قد يتبلور بشكل أسرع مقارنة ببقية الأنواع.
تجنب السماح للرطوبة بالدخول للعبوة، واستخدم ملعقة جافة عند استخراج العسل.
هناك احتمالية لتبلور العسل أثناء التخزين، وذلك ليس مؤشرًا على فساده وضرره.
يمكن إعادة العسل عند تبلوره إلى الحالة السائلة، بالتسخين التدريجي بالماء دافئ.
تجنب تعريض العسل لدرجات حرارة عالية أو تسخينه في الميكروويف.
تجنب تبريد العسل، لمنع تصلبه وصعوبة سكبه عند الاستخدام.
الحرارة المنخفضة أثناء تخزين العسل قد تساهم في تبلوره.

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