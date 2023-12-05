Tuesday, 05 December 2023 10:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الترجمة المرئية إشارتي مبادرة تيسر مهام الأشخاص الصم في المستشفيات

12/5/2023 2:29:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
معتصم الرقاد






استناداً لتعزيز معاني المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي التي يتضمنها مساق القيادة والمسؤولية المجتمعية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، تم إطلاق مبادرة مشروع تطوعي باسم "الترجمة المرئية إشارتي".
وتستهدف المبادرة الأشخاص الصم من خلال توفير الترتيبات التيسيرية لهم والتي تمكنهم من الوصول للخدمات ومراجعة المستشفى بسهولة واستقلالية، من خلال التعرف على اللوحات الإرشادية والوثائق المهمة التي يجب أن يطلع عليها المريض أثناء مراجعته للمستشفى، وذلك من خلال تحويل هذه اللوحات إلى الترجمة بلغة الإشارة، وفق مؤسس المبادرة الدكتور مجدي عبدالله خصاونة (محاضر غير متفرغ في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية).
وتم في المبادرة اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تضمنت التوصية بتهيئة بيئة جامعية مناسبة ومحفزة للإبداع والتميز والإحساس بالمسؤولية، بحسب خصاونة.
ويؤكد خصاونة، أن إحدى النقاط الرئيسية للمبادرة إيجاد برامج خاصة للطلبة تعزز دورهم في المشاركة الفاعلة في الفعاليات المختلفة في الجامعة والمجتمع وتنمي لديهم روح المبادرة والإبداع عن طريق تبني مبادراتهم ودعمها معنويا وماديا. وكانت آلية تنفيذ ذلك هي بناء مساقات جامعية تعزز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الطلبة ودعم الأعمال التطوعية وتشجيع العمل بروح الفريق الواحد، وبناء على هذه الاستراتيجية، تم اعتماد هذه المساقات في الجامعات الأردنية كافة، حيث عملت الجامعات أثناء تدريس هذه المساقات على تحفيز الطلبة للاشتراك ببرامج العمل التطوعي على الصعد كافة.
ويضيف "تقوم هذه المبادرة التي تم طرحها من قبل مدرس المساق، وتم عمل نقاشات وعصف ذهني مع طلاب مساق القيادة والمسؤولية الاجتماعية لإخراج المبادرة بصيغتها الحالية، وقد كان شركاؤنا في المبادرة هم قسم العلوم الأساسية الإنسانية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي"، وفق خصاونة الذي أشار إلى المتطوعين في المبادرة وهم من الطلبة.
وسيتم توزيع العمل عليهم حسب تقدم مراحل العمل، بحسب خصاونة، إضافة إلى المتطوع من طلبة الجامعة، الذي سيقوم مشكورا بتسجيل الفيديوهات المرئية من قبل هذه الفئة نظرا لحصوله على تدريب متخصص في لغة الإشارة.
ويشرح "المتطوعون من المستشفى سيقومون بالمساعدة الأخرى، بتزويدنا بالدعم في تصوير الوثائق أو اللوحات الإرشادية وإعادة وضع QR code عليها، والمتطوعون هم شركاء المبادرة، وسيتم تخصيص عمل لكل متطوع شريك مع المبادرة حسب ما ينوي التطوع به، وبما يفيد إنجاز المبادرة وتسلسل تقدم مراحلها".
وأشار خصاونة لـ"الغد"، إلى أن هذه المبادرة تهدف الى توفير الترتيبات التيسيرية للأشخاص الصم، والتي تمكنهم من الوصول للخدمات ومراجعة المستشفى بسهولة واستقلالية من خلال التعرف على اللوحات الإرشادية والوثائق المهمة التي يجب أن يطلع عليها المريض أثناء مراجعته للمستشفى، وذلك من خلال تحويل هذه اللوحات إلى الترجمة إلى لغة الإشارة.
وعاود التأكيد أن هذه المبادرة جاءت من خلال البدء بتدريس مساق القيادة والمسؤولية المجتمعية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وبناء خطة لتنفيذ العمل التطوعي، فقد تم عقد نقاشات عدة مع الطلبة لاقتراح المشاريع التي يرغبون في القيام بها، حيث وجدت حماسا وطاقات كبيرة لدى الطلبة ورغبة حقيقية لديهم لبناء مشاريع تطوعية تخدم المجتمع ويكون لها أثر مستمر.
وتم اقتراح فكرة هذه المبادرة عليهم، وتم إشراكهم في بناء الخطة التنفيذية لها، وتم البدء على الفور بتطبيقها من خلال عمله في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، وأثناء مراجعة العديد من المرضى الذين يعانون من ضعف السمع أو فقدانه، فهناك صعوبة في التواصل لكلا الطرفين، خاصة مع عدم توفر مترجمي لغة إشارة، فكانت فكرة إيجاد طريقة تسهل حصول هؤلاء المرضى على المعلومة بشكل بسيط وسهل، دون الحاجة لوجود مرافق دائم معهم حتى وصلنا الى فكرة هذه المبادرة خاصة.
وحسب العديد من الأبحاث، تشير الى أن تأثير التواصل البصري والفيديو من الطرق الجذابة لهذه الفئة من الأشخاص لتلقي المحتوى المطلوب اطلاعهم عليه، لسهولة الحصول على المعلومة دون الحاجة لمساعدة من أي أحد.
وحول توظيفه جزءا أساسيا من حياته المهنية في هذه المبادرة، قال خصاونة، إنه من خلال عمله في كل من مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وتخصصه العلمي في المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي والاشتراك في إعداد عدد من مشاريع العمل التطوعي، فقد لاحظ أن هناك تحدياً وصعوبة تواجه الأشخاص الصم أثناء مراجعتهم للمستشفى، وصعوبة لدى الموظف أيضا في التواصل مع هذه الفئة المهمة في المجتمع الأردني والتي تستحق كل التقدير والاحترام والدعم، لتسهيل حصولهم على الخدمة بسهولة واستقلالية، فجاءت فكرة المبادرة لتسهم ولو بشكل بسيط في تسهيل تنقلهم بحرية واستقلالية في المؤسسات الخدمية كافة التي يراجعونها.
وأشار إلى أنه تم إطلاق هذه المبادرة في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، وتتوافق مع منهجية تنفيذ المبادرة في مؤسسات خدمية أخرى، لتنفيذها من خلال البدء بحصر اللوحات الإرشادية الرئيسية في المؤسسة والوثائق التي يمكن للمراجع الأصم الاطلاع عليها عند مراجعته للمؤسسة، ويمكن التوسع بها لاحقا لتشمل لوحات إرشادية فرعية ووثائق أخرى، ومن ثم البدء بتسجيل فيديو بلغة الإشارة لكل لوحة إرشادية أو وثيقة وتحويلها الى كود يمكن مسحه باستخدام الهاتف الخلوي، وسيظهر له مباشرة فيديو بلغة الإشارة مطابق تماما للوحة الإرشادية أو الوثيقة المطلوب منه التعرف عليها وقراءتها واتخاذ قرار بخصوصها، ووضع الإشارة التالية أعلى اللوحة الإرشادية أو الوثيقة والتي تعني أن اللوحة الإرشادية أو الوثيقة تدعم لغة الإشارة.
وسيتم بعد الانتهاء من تنفيذ المبادرة في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، البدء بمخاطبة الجهات الراغبة في تنفيذ المبادرة في مؤسساتهم.
ويؤكد خصاونة، أن المبادرة عملت من أجل تحقيق نهج التشاركية، أيضاً تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية "الصم" وهم فئة مهمة في المجتمع ولها أثر إيجابي في تطوره، خاصة إذا عرفنا أن هؤلاء الأشخاص لديهم قوة عالية في الإدراك البصري نتيجة الممارسة العملية لها، ويقومون بتمثيل الحروف الهجائية من خلال تحريك أصابع اليد بشكل معين كوسيلة للتواصل، بالتالي فهم يحتاجون إلى الوسيلة المناسبة للحصول على المعلومة بشكل كامل من خلال لغة الإشارة، وهي عبارة عن تعبير جسدي للمفاهيم والمصطلحات المتداولة، فكان لا بد من مواجهة هذا التحدي عند مراجعتهم لأي مؤسسة أو دائرة خدمية من خلال تسهيل تعرفهم على مواقع تقديم الخدمة وقراءة الوثائق اللازمة قبل تقديم الخدمة، وبناء عليه جاءت هذه المبادرة لتكون النواة الأولى لها مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.
ويبين خصاونة، أن هناك مبادرة أخرى يعمل على أخذ الموافقة اللازمة لتطبيقها، وهي مبادرة التتبع الداخلي "خارطتي"، التي تعنى بعمل خريطة لأقسام المؤسسة الخدمية، وفي الطوابق كافة، بحيث يستطيع المراجع، وبمجرد دخول المبنى، أن يفعل تطبيق "خارطتي"، ومن ثم كتابة اسم الموقع أو النطق به الذي يرغب بالتوجه إليه، حيث سيقوم التطبيق بإرشاده بالصوت والصورة الى المكان بكل دقة وبسهولة، وهو ما يسهل على شرائح المرضى كافة، وخاصة المرضى المكفوفين، الوصول الى الخدمات التي يرغبون بالتوجه لها، متأملاً أن يرى هذا المشروع النور قريباً جدا ليخدم المرضى وشرائح المجتمع كافة.

MENAFN05122023000072011014ID1107540651

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث