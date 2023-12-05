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أسرى سجون الاحتلال.. عالم مخفي في أوجاعه وصرخاته غير المسموعة

12/5/2023 2:29:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة






"أسرى السجون الإسرائلية"، ذلك العالم الكبير والمخفي في آلامه وأوجاعه وصرخاته غير المسموعة، عاد للواجهة من جديد منذ بدء الحرب الشرسة والدامية على قطاع غزة. عيون الأسرى المحررين خلال الأيام الماضية كانت تسرد الكثير من التفاصيل المرعبة التي عاشوها داخل السجون وما يزال يعانيها الآلاف من ظلم وتعذيب بعيدا عن أعين العالم، أو حتى كلمة مواساة من أقرب الناس إليهم.
ومنذ بداية الأحداث وعداد الأسرى في تزايد كبير للغاية، فمنذ السابع من أكتوبر وبدء عملية "طوفان الأقصى"، تضاعفت شراسة الاحتلال الصهيوني باعتقال آلاف من الأسرى الجدد، وفي كل لحظة يتزايد العدد من نساء ورجال وأطفال ويافعين، يقبعون خلف الأسوار المظلمة.
الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، الذين ظهرت شهاداتهم بعد تحريرهم وفق صفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، عدد كبير منهم أسماؤهم شبه منسية، ولا يذكرها إلا بعض من الأهل والأحباب، في وقت يعانون فيه أصعب الظروف غير الإنسانية.
الشعب الفلسطيني عانى من إجرام الأسر والسجون منذ بدايات الاحتلال الإسرائيلي، حتى باتت الأمثال الشعبية تواسي الأهل بالأمل بالفرج القريب وفك قيود الأسر، كتلك السيدة التي تواسي ابنها عند زيارته بين الحين والآخر "يما ما غايب إلا غايب اللحود"، و"الغريب بروح بس بده طولة روح"، ولكن طالت عقود الاحتلال وعدد الأسرى يزداد يوماً بعد آخر، وما يحدث الآن بعد طوفان الأقصى، هو أكبر دليل على شراسة الاعتداء واللجوء للأسر، في محاولة لكسر شوكة الشعب الذي لا يقهر.
أحكام خيالية لم تسجل في تاريخ الأسر، فهل يعقل أن يحكم على أحدهم بالسجن ما يزيد على 52 مؤبدا أو 20 مؤبدا، ولكن في سجون الاحتلال، كل شيء وارد، بل قد ينتهي المطاف ببعضهم من السجن إلى القبر.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، يسمى الأسير نائل البرغوثي بعميد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ووفق موسوعة غينيس للعام 2009 يعد أقدم أسير في العالم، وأنهى من مدة حكمه 44 عاماً في السجون، وما يزال قيد الأسر، فيما حكم على الأسير عبد الله البرغوثي بالسجن 67 مؤبدا و5200 عام، وهي أرقام خيالية لا يتقبلها العقل البشري، كونها تنفي خروجه من السجن مهما طال عمره.
يطلق عليه الاحتلال "اعتقالا"، ولكنه في حقيقة الأمر موت مؤجل أحياناً، لا يأبه به السجان بحياة المسجون، يعيش أصعب الأيام وكأن اليوم مقداره ألف سنة من العذاب، وخاصة ممن يعانون من هول العزل الانفرادي، الذي يتحدث عنه المحررون بأنه أقسى ما يمكن أن يواجه الأسير، يغيب عنه تعاقب الليل والنهار، والهمسات وأحاديث أصحاب السجن، وإن فعلا تحرر، فإنه يعود لعائلته مثقلاً بالأوجاع والآلام، وربما "حي الجسد وميت الروح".
وفي المقابل، قد يكون هناك أسرى يعودون للحياة بقوة، وبكل شغف واستعداد لاستغلال كل يوم في الحرية، مقابل ساعات وسنوات الأسر تحت وطأة الاحتلال، وهو ما لمسه المتابعون لأحاديث الأسرى المحررين خلال الفترة الماضية، وبخاصة الأطفال منهم، الذين عادوا ببراءة لكنها شبه موؤودة، تبحث عما تبقى من الحياة.
هم ليسوا أرقاما تزداد وتنقص، وإنما تفاصيل حياة، تسلطت الأضواء عليهم مؤخراً بعد صفقات التبادل، ولكن كان اللافت فيها الأطفال، شهادتهم المرتجفة المرعبة يتحدثون عن أطفال آخرين وقاصرات في السجون يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب، فهل بالفعل هذا العالم منسي، وتذكره العالم بعد الأحداث الأخيرة؟
حصر عدد الأسرى المتواجدين الآن في أقبية سجون الاحتلال قد يكون من الصعب تحديده، كون هناك العديد من الشهادات التي تبين أسر عدد كبير من المدنيين في شمال غزة خلال الحرب الجارية الآن، خاصة أنه تم أسرهم خلال النزوح الى الشمال، ولا أحد يعلم عنهم شيئا حتى الآن، وفق رويات غزيين دقيقة.
وحتى لا يكون هذا الأسير "نسياً منسياً" في جب السجون، يحتفي العالم الحر، والفلسطينيون على وجه التحديد، بيوم الأسير الفلسطيني، الذي يعد يوماً تضامنياً مع الأسرى في السجون والمعتقلات الصهيونية، وذلك في 17 نيسان (أبريل) من كل عام منذ العام 1974، كما تأسست جمعية نادي الأسير الفلسطيني المستقلة، التي أسسها الأسرى أنفسهم من داخل السجون، وما تزال تناضل في سبيل نيل الأسرى حقوقهم "الإنسانية".
الأطفال الذين شهد العالم على خروجهم من الأسر خلال صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، وجوههم تحكي الكثير، الرعب المجبول بفرحة التحرر يظهر حجم الدمار الإنساني الذي يعانونه، وستمتد آثاره لسنوات طويلة. لذلك، يؤكد مستشار أول الطب الشرعي والخبير في حماية الأطفال في النزاعات المسلحة الدكتور هاني جهشان لـ"الغد"، أنه لطالما كان الأطفال (أقل من 18 سنة) الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني منسيين لا صوت لهم.
ووفق جهشان، فإن الإحصاءات تشير إلى أن جيش الاحتلال نفذ 880 حالة اعتقال منذ بداية العام الحالي، وجزء منها اعتقالات إدارية خارج النصوص القانونية، وإن ظهر على الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، مؤخرا، شهادات من هؤلاء الأطفال الذين تم تحريرهم بصفقات تبادل الأسرى، توثق تعرضهم للانتهاكات والإجراءات التنكيلية والانتقامية من الاحتلال، إلا أن هذه الانتهاكات كانت موجودة طي الكتمان وترتكب منذ عشرات السنين خلف أسوار السجون وأبوابها الموصدة وبتكتم إعلامي، لقد أوردت شهادات هؤلاء الأطفال مؤخرا عمليات اقتحام المهاجع وغياب الخصوصية وانتهاك الكرامة والتعدي على الأعراض، وشملت هذه الشهادات الإخلال وخرق مقومات الحياة الأساسية من طعام وعلاج وكساء ومياه وتدفئة.
ولم يرد في المراجع المسندة حول أوضاع الأطفال الفلسطينيين الموقوفين في سجون الكيان الصهيوني أي معلومات عن توفير الخدمات الاجتماعية والنفسية لهم أو توفير الرعاية الطبية المعيارية أو توفير ظروف بيئية إنسانية، كما يبين جهشان، بل تشير التقارير إلى تعرضهم لأشكال العنف الجسدي والنفسي والتعذيب كافة، بما في ذلك العنف والاستغلال الجنسي، وشمل التنكيل الجسدي استخدام الأصفاد المعدنية وتعتيم الرؤية بأربطة على العينين لفترات طويلة، ووضعهم بالتوقيف الانفرادي وحشرهم في أقفاص حديدية في مراكز التوقيف وخلال نقلهم بين مراكز التوقيف.
كما تشير تقارير منظمات الطفولة وحقوق الإنسان (تقرير لمؤسسة إنقاذ الطفل)، إلى أن الأطفال الفلسطينيين هم الوحيدون من أطفال العالم الذين تتم محاكمتهم في المحاكم العسكرية، وأوضحت هذه التقارير أيضا أن 86 % من الأطفال المحتجزين يتعرضون للضرب و69 % يتعرضون للتفتيش بإذلال ومهانة خلال خلع ملابسهم، وأن 42 % منهم أصيبوا أثناء الاعتقال بمقذوفات نارية وكسور في العظام. وكان يتم الاستجواب في كثير من الحالات دون حضور ولي الأمر، أو مقدم الرعاية، أو الباحث الاجتماعي، أو المحامي، ويتعرضون باستمرار للحرمان من النوم والطعام والماء، وغالبا ما يتم حجب الوصول لمحام أو مساعد قانوني، وغالبا أيضا ما يتم التحقيق معهم في أماكن مجهولة معتمة باستخدام الأصفاد والأربطة على العينين.
ويتحدث جهشان عن خطورة تلك التقديرات التي تشير إلى أن ما بين 500 و1,000 طفل يحتجزون في المعتقلات العسكرية للاحتلال كل عام خلال العقود الماضية، 97 % منهم ذكور، ومن الأطفال ذوي الإعاقة الذين يعانون من غياب التأهيل الجسدي لهم وعدم توفير معدات التأقلم من مساعدات المشي والعكازات، وما يثير الخوف حول تلك الانتهاكات أن الجريمة الرئيسية المزعومة لهذه الاعتقالات هي إلقاء الحجارة، التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاما للأطفال الفلسطينيين.
عدا عن أن تلك التقارير تشير أيضا الى أن 60 % من الأطفال تم حبسهم انفراديا لفترة زمنية تتراوح بين يوم واحد وما يصل إلى 48 يوما، و70 % منهم عانوا من الجوع و68 % لم يتلقوا أي رعاية صحية و58 % منهم حرموا من الزيارات أو الاتصال بأسرهم أثناء احتجازهم، وهذا ما سبب لغالبية الأطفال المعتقلين المعاناة من الكوابيس والأرق ويجدون صعوبة في العودة لحياتهم الطبيعية عند إطلاق سراحهم، وغياب الأمل في مستقبل حياتهم.
مستشار أول الطب النفسي ومختص بالتثقيف النفسي في المجتمع العربي الدكتور وليد سرحان، يؤكد أن جميع الأسرى الفلسطينيين وليس فقط الأطفال في سجون الاحتلال، يمرون بصعوبات كبيرة جدا يصعب تخيلها من الإذلال والتعذيب والأحكام التعسفية، وما يزيد الأمر خطورة وتدهورا في صحة الأسرى هو تعمد الاحتلال أن يكون هناك مشاركة من أطباء نفسيين ومختصين في علم النفس بالتعذيب بصورة مرعبة.
ويؤكد سرحان، أن الأسرى بالفعل قابعون في غياهب النسيان، وحتى بعد خروجهم لا يقدم لهم أي نوع من الرعاية النفسية والاجتماعية وإعادة التأهيل اللازمة، مشيراً إلى ضرورة أن يكون الوقت قد حان للنظر الى موضوع الأسرى بشكل جديد ولا بد من تدخل عربي ودولي في هذا الأمر.
وما يؤكده سرحان هو مدى الأثر النفسي الشديد جداً الذي يتلقاه الأسرى، وخصوصاً الأطفال، بسبب العزل الانفرادي الذي يعد من أقسى أشكال التعذيب ويترك آثارا نفسية شديدة، خصوصا على الأطفال، وهذا ما يجعل التعافي بعد الإفراج، في حال تم، يتطلب الكثير من البرامج طويلة الأمد، وقد لا يكون الشفاء كاملا، خصوصاً في الحالات الشديدة.
ويتحدث جشهان، كذلك، عن مجموعة من القواعد التي يجب أن يلتزم فيها العالم في النزاعات، إذ لا يمكن احتجاز المدنيين ما لم تكن هناك أسباب حتمية للأمن تبرر اعتقالهم، كما يجب معاملة المدنيين المحتجزين، بمن فيهم الأطفال، معاملة إنسانية واحترام كرامتهم، وحمايتهم من القتل والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
كما أن هناك حقوقا رئيسية لأسرى الحرب، وفق جهشان، ولا يجب بأي شكل من الأشكال إهمالها للمحافظة على حياة الأسرى، والتي تغيب تماماً في سجون الاحتلال، والمتفق عليها في معظم الاتفاقيات الدولية، بما فيها دولة الاحتلال، وبالتالي فهي ملزمة قانونياً بالالتزام بأحكامها في جميع الأحوال، بيد أنها ترتكب انتهاكات صارخة للاتفاقية ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وبمقارنة شهادات الأطفال الأسرى الذين تحرروا من سجون الصهاينة مؤخرا، فإن ممارسات الاحتلال الصهيوني تجاه الأطفال الأسرى تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وللإعلان حقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.
كل ذلك، لا بد من عواقب وخيمة له، كما يرى جهشان، وذلك من خلال آثار دائمة على نمو الأطفال ورفاههم وآفاقهم المستقبلية، وتؤثر على صحتهم البدنية والعقلية، ومهاراتهم المعرفية والعاطفية، وهويتهم الاجتماعية والثقافية، وآليات المرونة والتأقلم، وقد يعيقون أيضا قدرتهم على إعادة الاندماج في أسرهم أو مجتمعاتهم المحلية أو مجتمعهم، والمساهمة في السلام والتنمية، لذلك، من الأهمية بمكان حماية الأطفال من الاحتجاز والانتهاكات الجسيمة الأخرى في أوقات الحرب، وتزويدهم بالرعاية والمساعدة الكافية للتعافي من تجاربهم.
ويوضح جهشان، أن الوقاية الأولية لحماية الأطفال من الأسر والاحتجاز تتمثل بأن يمنع ارتكاب الأسر قبل وقوعه، هو أمر معقد ومتداخل مع مرجعيات عسكرية وسياسية، فترتفع نسبة وعدد أسر واحتجاز الأطفال الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم، والوقاية الثانوية، ويقصد بها حماية الأطفال المحتجزين خلال فترة وجودهم في الأسر، لتوفير الاحتياجات الأساسية من رعاية طبية ونفسية واجتماعية وتأهيل ودعم قانوني وتوفير بيئة صحية آمنة، والتي تعد شبه غائبة ولا تقدم من قبل سجون الاحتلال، كما تتمثل الوقاية الثالثة بتوفير العلاج النفسي والطبي والتأهيل حال خروج الأطفال الموقفين من السجن.
الرعاية اللاحقة، بحسب جهشان، يجب أن تتم من خلال الخدمات والبرامج التي تقدم للأطفال الذين خرجوا من مراكز الاحتجاز أو السجون، بهدف دعم إعادة اندماجهم في المجتمع، وتعتمد على مبادئ حقوق الطفل، وتحترم كرامته ومصلحته الفضلى، وتعتبره شريكا فاعلا في عملية التغيير، وتراعي احتياجاته ومصالحه وقدراته الفردية، وتحميه من التمييز والاستغلال والعنف، من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، الحكومية وغير الحكومية، والمنظمات المحلية والدولية، والمجتمع المدني والإعلام، والأسر والمجتمعات، والأطفال أنفسهم.

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