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مديرية الأمن تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

12/5/2023 2:29:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




حذرت مديرية الأمن العام من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة بعد ظهر اليوم ، لا سيما تساقط الأمطار بغزارة وامتدادها لمختلف مناطق المملكة وتسببها بتشكل السيول في بعض المناطق، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المختصة.

وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة انتهاج السلوك السليم واتباع النصائح والإرشادات التالية:

* الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول خاصة جنوب وشرق المملكة والبحر الميت.

* الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر.

* الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه

* الحذر أثناء القيادة وخاصة في المناطق التي تشهد هطولاً غزيراً للأمطار.

* عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

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