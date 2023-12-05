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الخصاونة: علاقتنا بالولايات المتحدة الأميركية متينة

12/5/2023 2:29:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) سامانثا باور والوفد المرافق، وبحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفيرة الأمريكية لدى الأردن يائل لمبرت، ومديرة بعثة الوكالة في الأردن ليزلي ريد.
وأكد رئيس الوزراء على متانة علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، مثمناً الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لدعم المسيرة التنموية في المملكة من خلال الوكالة.
ولفت الخصاونة إلى دور الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي وإسهاماتها في العديد من البرامج والمشروعات التنموية في العديد من القطاعات الحيوية التي تخدم المجتمع الأردني، مشيراً إلى أن الوكالة كانت على الدوام داعمة لتنفيذ الأولويات التنموية حسب مسارات التحديث، وداعمة لمشاريع الإصلاح التي ينفذها الأردن ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وتبعات اللجوء.
وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء أن الأردن على المسار الصحيح لتعزيز استقراره الاقتصادي والمالي، وأنهى بنجاح المراجعة السابعة مع صندوق النقد الدولي والاتفاق على برنامج وطني جديد يدعمه الصندوق يعمل على تعزيز الإستقرار المالي والنقدي للمملكة ومنعة الأردن في ظل الظروف الإقليمية المضطربة، إلا أنه أشار إلى أن الحرب على غزة كان لها تأثيرات على النشاط الإقتصادي ومؤشرات بعض القطاعات سيما القطاع السياحي الذي تأثر بشكل لافت.
وأكد رئيس الوزراء بهذا الصدد على موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعي إلى وقف العدوان على غزة، وإيجاد أفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وغزة، في اطار حل الدولتين وبما يكفل تحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة والإزدهار والتعاون الإقليمي.
ولفت الخصاونة الى أن جلالة الملك في خضم جهد دولي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.
بدورها، أكدت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، أن الأردن شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، مثمنة دور الأردن في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة، ومعربة عن شكرها للأردن على استضافته وتوفيره الحياة الكريمة للاجئين، مؤكدة أن الأردن يمثل صوت العقل والحكمة في المنطقة.
وأكدت أن مسيرة التعاون والشراكة بين الأردن والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ المشروعات والبرامج التنموية إمتازت على الدوام بالشفافية والمصداقية، لافتة إلى الرغبة المشتركة في تعزيز هذه الشراكة التي تسهم في تمكين الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.
وأشارت إلى حرص الوكالة على تعزيز شراكتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.


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