التعليم العالي تطلق منصة إلكترونية لاحتساب المعدل والتقدير للشهادات غير الأردنية (رابط)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أطلقت وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي من خلال مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني
وبالتعاون مع مديرية مؤسسات التعليم العالي في الوزارة منصة إلكترونية جديدة يمكن
من خلالها تقديم طلبات إلكترونية لاحتساب المعدل وتحديد التقدير للشهادات الجامعية
غير الأردنية، والتي لا يظهر فيها معدل الطالب ولا يتم فيها تحديد التقدير.
وبحسب الوزارة، يمكن
للطالب من خلال هذه المنصة تقديم طلب إلكتروني، وإدخال جميع البيانات الشخصية
والأكاديمية مع تحميل صور مصدقة عن وثائقه الجامعية، وبشكل مجاني دون أن يترتب على
الطالب تسديد أي رسوم مالية، كما لا يحتاج للحضور إلى حرم الوزارة.
وأوضحت الوزارة أنه بعد
استلام اللجنة المعنية في الوزارة الطلب يتم مراجعة الوثائق المرسلة معه وتدقيقها،
واستصدار وثيقة للطالب تحدد معدله الجامعي وتقديره، حيث سيتم إرسال رسالة نصية
للطالب بانتهاء تجهيز طلبه والطلب منه مراجعة مديرية مؤسسات التعليم العالي
لاستلام الوثيقة الأصلية التي تحدد معدله وتقديره في الشهادة الجامعية غير
الأردنية.
وتجدر الإشارة إلى أن
إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستكمال
حوسبة جميع الخدمات التي تقدمها لمتلقي الخدمة تسهيلاً عليهم وتوفيراً للوقت
والجهد والمال، علماً أن أكثر من 98% من الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي هي خدمات محوسبة.
وللدخول إلى هذه المنصة
انقر على الرابط التالي: class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg="" href=""
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