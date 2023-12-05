Tuesday, 05 December 2023 10:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انعقاد دورة أصدقاء الشرطة في مدرسة مي زيادة الثانوية

12/5/2023 2:29:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عقدت دورة أصدقاء الشرطة بالتعاون في مدرسة مي زيادة الثانوية المختلطة ممثلة بنادي" الانتماء الرقمي" والشرطة المجتمعية بهدف العيش ببيئة المواطنة الرقمية يسودها التطور ومواكبة النظام والتزامه وتاكيد القانون .

وحضر الدورة رئيس مركز امن شفا بدران، المقدم رائد الخوالدة، والنقيب أيسر الزعبي، والوكيل توفيق جمال من الشرطة المجتمعية، ومحمود الحجاج عضو مجلس التطوير التربوي، وعمر عبد الحليم الحجاج عضو الشرطة المجتمعية
وذلك لتخريج الطالبات المشاركات بدورة اصدقاء الشرطة بإشراف مديرة المدرسة لانا زايد.

يذكر انه قامت مديريّة الأمن العام شعبة الشرطة المجتمعية ممثلة بالنقيب أيسر الزعبي بعقد محاضرات توعوية خلال الدورة لطالبات الصف العاشر الاساسي والتي هدفت إلى زرع قيم الولاء والانتماء في نفوس الطالبات واللواتي تعمّق لديهن مفاهيم المواطنة الصالحة ، لإخراج جيل مدرك لحقوقه قادر على حماية نفسه ومجتمعه، متسلّح بالعلم والإيمان بدوره الفاعل وقدرته على التغيير نحو الأفضل .

وتخلل التخريج كلمة لرئيس المركز الأمني وكلمة لمديرة المدرسة ورسالة شكر باسم طالبات نادي الانتماء الرقمي عبروا فيها عن الشكر مع بالغ التقدير موكبا يسير الى كل ممن ساهم بمختلف المستويات والمرتبات لعقد مثل هذه الدورة
وفي ختام التخريج الذي حضره أولياء الأمور وطالبات الدبلوم من الجامعة الأردنية وزّع المقدم رائد الخوالدة الاوسمة و الشهادات على مستحقيها من الطالبات والمعلمات كما تم تكريم الداعمين لهذه الدورة من قبل إدارة المدرسة.





MENAFN05122023000072011014ID1107540645

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث