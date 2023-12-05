انعقاد دورة أصدقاء الشرطة في مدرسة مي زيادة الثانوية

عقدت دورة أصدقاء الشرطة بالتعاون في مدرسة مي زيادة الثانوية المختلطة ممثلة بنادي" الانتماء الرقمي" والشرطة المجتمعية بهدف العيش ببيئة المواطنة الرقمية يسودها التطور ومواكبة النظام والتزامه وتاكيد القانون .



وحضر الدورة رئيس مركز امن شفا بدران، المقدم رائد الخوالدة، والنقيب أيسر الزعبي، والوكيل توفيق جمال من الشرطة المجتمعية، ومحمود الحجاج عضو مجلس التطوير التربوي، وعمر عبد الحليم الحجاج عضو الشرطة المجتمعية

وذلك لتخريج الطالبات المشاركات بدورة اصدقاء الشرطة بإشراف مديرة المدرسة لانا زايد.



يذكر انه قامت مديريّة الأمن العام شعبة الشرطة المجتمعية ممثلة بالنقيب أيسر الزعبي بعقد محاضرات توعوية خلال الدورة لطالبات الصف العاشر الاساسي والتي هدفت إلى زرع قيم الولاء والانتماء في نفوس الطالبات واللواتي تعمّق لديهن مفاهيم المواطنة الصالحة ، لإخراج جيل مدرك لحقوقه قادر على حماية نفسه ومجتمعه، متسلّح بالعلم والإيمان بدوره الفاعل وقدرته على التغيير نحو الأفضل .



وتخلل التخريج كلمة لرئيس المركز الأمني وكلمة لمديرة المدرسة ورسالة شكر باسم طالبات نادي الانتماء الرقمي عبروا فيها عن الشكر مع بالغ التقدير موكبا يسير الى كل ممن ساهم بمختلف المستويات والمرتبات لعقد مثل هذه الدورة

وفي ختام التخريج الذي حضره أولياء الأمور وطالبات الدبلوم من الجامعة الأردنية وزّع المقدم رائد الخوالدة الاوسمة و الشهادات على مستحقيها من الطالبات والمعلمات كما تم تكريم الداعمين لهذه الدورة من قبل إدارة المدرسة.











