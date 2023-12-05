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القتل القصد لسائقين تسببا بوفاة أحد أفراد الأمن العام

12/5/2023 2:29:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أسند مدَّعي عام محكمة الجنايات الكُبرى لسائقين تهمة ارتكابهما جريمة القتل القصد الواقع على موظف عام أثناء ممارسته الوظيفة الرَّسمية، بعد أن قاما بدهس الوكيل أحمد مروان أحمد ثابت أحد مرتبات الدَّوريات الخارجية في جهاز الأمن العام وتسبَّبا بوفاته في مدينة الزَّرقاء.
وبموجب المادة 327/ 2 من قانون العقوبات فإنَّ عقوبة ارتكاب السَّائقين اللذين تناوبا على قيادة المركبة وتسبَّبا باستشهاد الوكيل أحمد هي الأشغال المؤبدة، وقد تمَّ توقيفهما في أحد مراكز الإصلاح والتَّأهيل على ذمَّة القضية.
وشيع أبناء محافظة الزَّرقاء، اليوم الثلاثاء، جثمان الشَّهيد أحمد إلى مثواه الأخير وسط حُزن كبير خيَّم على الأردن والمشيعين بعد انتشار خبر الجريمة البشعة بحق أحد أفراد الأجهزة الأمنية الذين يحافظون على أمن الإنسان في هذا الوطن.
ونعت مديرية الامن العام استشهاد الوكيل أحمد مروان في بيان لها داعية الله -عزّ وجلّ- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه الصَّبر والسلوان وحسن العزاء.
وأضافت أنّ قوة أمنية ألقت القبض على سائق مركبة شحن تسبب بوفاة أحد مرتبات إدارة الدوريات الخارجية أثناء قيامه بواجبه الرسّمي.
وأشارت إلى أنَّه وأثناء قيام إحدى الدوريات الخارجية بواجبها الرسمي ضمن اختصاص محافظة الزرقاء عملت على إيقاف إحدى مركبات الشحن التي تبيّن بأنّ سائقها مطلوب.
وبينت أنَّ السَّائق ولدى إيقافه حاول الفرار من المكان ليقوم أحد العاملين بالدورية باللحاق به، إلا أنَّ السائق أصر على المسير بمركبته والفرار من المكان مما عرّض الوكيل للدهس، وأُسعف على إثرها للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة ولاذ سائق المركبة بالفرار من المكان.
وأكّدت المدرية أنَّه وبمتابعة التحقيق والبحث عن السائق تمكن فريق تحقيقي من تحديد مكانه قبل قليل في إحدى مناطق البادية الشمالية، إذ جرى التحرك للمكان وإلقاء القبض عليه وشخص آخر كان برفقته أثناء فراره. -(بترا)

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