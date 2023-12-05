حذرنا نتنياهو.. جنود إسرائيليون سابقون: الانتقام ليس خطة حرب

انتقدت مجموعة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي السابقين، الحكومة الإسرائيلية، بسبب سياسة القتل الذي تنتهجها في قطاع غزة بحق المدنيين الفلسطينيين، مطالبة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "بتصحيح المسار".



بحسب ما نقله موقع The Daily Beast الأمريكي، فإن أوري جعفاتي، مدير الدعم في هذه المجموعة التي تسمى "كسر الصمت" Breaking the Silence، يعتقد أن إسرائيل لديها الحق في الرد على هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن ينبغي ألا يكون هذا الرد شديد القسوة.



"لا يحق لنا أن نفعل ما نريد"

جعفاتي صرح لموقع The Daily Beast: "هذه الحرب مختلفة عن كل العمليات الأخرى بسبب هجوم حماس... لكن هذا لا يعني أنه يحق لنا أن نفعل ما نريد".



وأضاف جعفاتي: "القيادة الآن، والطريقة التي تتحدث بها... بعضهم يتحدث عن إعادة استيطان غزة. وبعضهم يتحدث من باب الانتقام، بأن علينا أن نسوي غزة بالأرض وأشياء من هذا القبيل. لكن هذه المواقف مقلقة لسببين؛ الأول أنها بالطبع غير أخلاقية وغير إنسانية. والثاني هو أنه من الضروري أن تتشكل العمليات وفق رؤية لها أن تمهد الطريق نحو السلام مستقبلاً، وليس مساراً يعيد المنطقة إلى الوضع المعتاد من القتال المستمر والكراهية".



وقال جفعاتي: "علينا أن نفهم إلى أين نحن ذاهبون من هنا"، مشيراً إلى أنه على الحكومة الإسرائيلية ألا تفعل أي شيء لمجرد الانتقام، بل لغرض التوصل إلى حل سياسي.



وأعرب جعفاتي عن خشيته من أن الطريقة التي تنفذ بها إسرائيل عملياتها ضد حماس، بسفك لا محدود للدماء وقتل السكان الأبرياء، لن تساعد في إحراز أي تقدم على الطريق نحو السلام. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى إثارة غضب وترسيخ الانقسام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهذا سيجعل السلام أصعب بكثير.



وأضاف جعفاتي: "هل سيجعلني هذا أو يجعلنا نحن الإسرائيليين أكثر أماناً، أم أنه سيطيل أمد الاحتلال أكثر فأكثر ويتركنا في هذه الحلقة المفرغة من سفك الدماء؟ من الواضح أن هذا لا يجدي نفعاً. إذا قتلنا عشرات الآلاف من المدنيين، أو دمرنا الكثير من البنية التحتية، فلن يعيد ذلك عائلاتنا وأصدقاءنا الذين قتلوا أو رهائننا إلينا. والانتقام ليس خطة حرب".



"لا وجود لمدنيين.. إذا حددت شخصاً اقتله"

وقال جفعاتي إن أعضاء الفريق في منظمة كسر الصمت يعملون على جمع شهادات من جنود إسرائيليين سابقين شاركوا في عمليات سابقة في غزة لتقييم كيفية تغيير الاستراتيجية.



وأظهرت شهادات من حروب ماضية أن الجيش الإسرائيلي أعطى الضوء الأخضر لشن العمليات بأقصى سرعة بعد تحذير المدنيين.



تقول إحدى الشهادات التي أدلى بها جندي سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي شارك في عمليات سابقة: "التصور السائد هو أن أي شخص تراه إرهابي". وقال آخر: "قالوا لنا: لا وجود لمدنيين. إذا حددت شخصاً، اقتله".



وتتطلع منظمة "كسر الصمت" إلى تغيير افتراضات شن الحرب على غزة تغييراً تاماً؛ بحيث يتبنى الجيش استراتيجية تهدف إلى التوصل إلى حل حقيقي، وليس مجرد الاستخدام الأعمى لتكتيكات قديمة.



وكتب نداف وايمان، عضو منظمة كسر الصمت، على موقع GroundUp: "الدروس المستفادة من الصراعات الماضية كانت تتعلق دوماً بالتطبيق السليم لهذه المبادئ، وليس بصحة المبادئ نفسها. علينا أن نشكك في مبادئنا: الدرس الذي علينا أن نستخلصه من الصراعات الماضية هو أن القوة وحدها لا يمكنها أن توفر لنا نحن الإسرائيليين الأمن الذي نستحقه".



ومن الضروري أن تتضمن خطة الحكومة الإسرائيلية الآن حلاً يعالج الصراع من جذوره وتقييماً واقعياً لما يجب أن يحدث بعد انتهاء الحرب، بحسب منظمة كسر الصمت.



وقال جعفاتي: "ما الفائدة من التضحية بهذا الكم الكبير من الجنود وقتل هذا العدد الكبير من الأبرياء، إذا كنا سنعود في نهاية المطاف إلى... حيث كنا من قبل؟". -عربي بوست