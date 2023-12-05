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الدفاع المدني بغزة يحذر من توقف سيارات الإسعاف والآليات كليا

12/5/2023 2:28:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مدير إدارة الإمداد في الدفاع المدني بغزة محمد المغير: نحن بحاجة ماسة لتوفير الوقود لسيارات الإسعاف والآليات قبل أن تتوقف كليا.

وأكد المغير أنه لا مناطق آمنة في غزة، والقصف يصل إلى كل زاوية وكل مربع في القطاع.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف الأعيان المدنية والبنى التحتية.

وطالب المغير بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول الدفاع المدني للمناطق المنكوبة.

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