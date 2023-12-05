الدفاع المدني بغزة يحذر من توقف سيارات الإسعاف والآليات كليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مدير إدارة
الإمداد في الدفاع المدني بغزة محمد المغير: نحن بحاجة ماسة لتوفير الوقود لسيارات
الإسعاف والآليات قبل أن تتوقف كليا.
وأكد المغير أنه لا
مناطق آمنة في غزة، والقصف يصل إلى كل زاوية وكل مربع في القطاع.
وأضاف أن الاحتلال
الإسرائيلي يتعمد قصف الأعيان المدنية والبنى التحتية.
وطالب المغير بالضغط على
الاحتلال للسماح بدخول الدفاع المدني للمناطق المنكوبة.
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