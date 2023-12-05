قطر تجدد دعوتها لتحقيق دولي بالمجازر الإسرائيلية في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال أمير دولة قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القمة الخليجية الـ44، اليوم الأحد، إن "قمتنا
تنعقد في ظل استمرار المأساة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة".
وأضاف "بن
حمد": "من العار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء
في غزة".
وتابع: مبدأ الدفاع عن
النفس لا ينطبق على الاحتلال ولا يجيز ما ترتكبه "إسرائيل" من جرائم
إبادة.
وجدد إدانته لاستهداف
المدنيين من جميع الجنسيات والديانات والقوميات.
كما جدد دعوته لتحقيق
دولي بالمجازر التي ترتكبها "إسرائيل".
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