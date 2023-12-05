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قطر تجدد دعوتها لتحقيق دولي بالمجازر الإسرائيلية في غزة

12/5/2023 2:28:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القمة الخليجية الـ44، اليوم الأحد، إن "قمتنا تنعقد في ظل استمرار المأساة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة".

وأضاف "بن حمد": "من العار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في غزة".

وتابع: مبدأ الدفاع عن النفس لا ينطبق على الاحتلال ولا يجيز ما ترتكبه "إسرائيل" من جرائم إبادة.

وجدد إدانته لاستهداف المدنيين من جميع الجنسيات والديانات والقوميات.

كما جدد دعوته لتحقيق دولي بالمجازر التي ترتكبها "إسرائيل".

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