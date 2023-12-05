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غارديان: حماس خططت لهجوم 7 أكتوبر بمساعدة جواسيس داخل إسرائيل

12/5/2023 2:28:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن الجيش الإسرائيلي قوله إن حماس خططت لهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول لسنوات، ورسمت خرائط تفصيلية بمساعدة جواسيس داخل "إسرائيل".

وقال مصدر استخباري إسرائيلي للصحيفة، إن تجميع هذه الخريطة لم يكن ممكنا إلا بمعلومات داخلية نرجح أنها من "جاسوس لحماس".

وأضافت "غارديان" أن مقاتلي الحركة حملوا أدلة إرشادية عن كيفية أخذ "الرهائن" وتفسير جمل من العربية للعبرية، مشيرة إلى أن من الوثائق التي عثر عليها مع مقاتلي حماس خريطة شاملة لقاعدة عسكرية إسرائيلية. (الجزيرة نت)

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