“ما تفعله حكومة نتنياهو غير أخلاقي”..سيناتور يرفض دعم أميركا لإسرائيل

عبّر السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز عن معارضته لتقديم الولايات المتحدة الأمريكية دعماً عسكرياً للاحتلال الإسرائيلي، بقيمة 10.1 مليار دولار، وذلك على خلفية تنفيذ تل أبيب حرباً مدمرة ضد قطاع غزة، تسببت في سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.



ساندرز قال خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ، الإثنين 4 ديسمبر/كانون الأول 2023: "أعتقد أننا يجب ألا نوافق على إرسال 10.1 مليار دولار لإدارة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو اليمينية المتطرفة".



أضاف ساندرز أن "ما تفعله إدارة نتنياهو (في غزة) غير أخلاقي وانتهاك للقانون الدولي، ينبغي للولايات المتحدة ألا تكون متواطئة في هذه الأفعال".



كما أوضح أن إرسال 10.1 مليار دولار من الدعم العسكري غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي، من شأنه أن يفتح الطريق أمام حكومة نتنياهو لمواصلة "نهجها العسكري العدواني الحالي".



أبدى ساندرز خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة رفضه لما يفعله الاحتلال، وقال في بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2023 "إن لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها"، وأضاف: "لكن ليس من حق إسرائيل، من وجهة نظري، قتل الآلاف والآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء الذين لا علاقة لهم بهذا الهجوم".



ونظراً لأن الولايات المتحدة تمنح إسرائيل مساعدات عسكرية سنوياً بقيمة 3.8 مليار دولار، قال ساندرز "لدينا الحق في أن نقول آسفون، أنتم بحاجة إلى استراتيجية عسكرية جديدة".



أشار ساندرز في بيان أيضاً يوم السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى أنه على الحكومة الإسرائيلية "أن تفهم أنها لن تستقبل دولاراً واحداً من الولايات المتحدة ما لم يحدث تغيير جوهري في مواقفها العسكرية والسياسية".



شملت شروط ساندرز المقترحة على إسرائيل "وقفاً ملحوظاً للعمليات العسكرية" في غزة، والامتناع عن "إعادة احتلال أو حصار" طويل المدى لغزة، وإنهاء عنف المستوطنين في الضفة الغربية، والالتزام بـ"محادثات سلام واسعة النطاق لتحقيق حل الدولتين في أعقاب الحرب".



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت حتى عصر الإثنين 15 ألفاً و899 شهيداً فلسطينياً، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية. -وكالات



