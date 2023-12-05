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إسرائيل: في غزة ليست أنفاقا بل مدنا تحت الأرض وهي أكبر من شبكة أنفاق قطار لندن

12/5/2023 2:28:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مصادر مطلعة، أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن شبكة أنفاق حماس بغزة أكبر من شبكة قطار أنفاق لندن.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي، أن كلمة أنفاق لا تصف ما أنشأته حماس تحت قطاع غزة بل هي مدن تحت الأرض.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي، أن حماس تعلمت من الهجمات السابقة التي كانت تهدف لتدمير الأنفاق في غزة.

وجاء في الصحيفة، أن الحكومة الإسرائيلية تضخ موارد لإيجاد حل لتدمير الأنفاق لكن العملية تشبه الخيال العلمي.

وبحسب الصحيفة، قال المسؤول الإسرائيلي: "تلقينا 320 مليون دولار مساعدات أميركية منذ 2016 لمكافحة الأنفاق دون فائدة".

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