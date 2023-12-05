إسرائيل: في غزة ليست أنفاقا بل مدنا تحت الأرض وهي أكبر من شبكة أنفاق قطار لندن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة "فايننشال
تايمز" البريطانية عن مصادر مطلعة، أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن
شبكة أنفاق حماس بغزة أكبر من شبكة قطار أنفاق لندن.
وذكرت الصحيفة نقلا عن
مسؤول أمني إسرائيلي، أن كلمة أنفاق لا تصف ما أنشأته حماس تحت قطاع غزة بل هي مدن
تحت الأرض.
وأضافت الصحيفة نقلا
عن مسؤول عسكري إسرائيلي، أن حماس تعلمت من الهجمات السابقة التي كانت تهدف لتدمير
الأنفاق في غزة.
وجاء في الصحيفة، أن الحكومة
الإسرائيلية تضخ موارد لإيجاد حل لتدمير الأنفاق لكن العملية تشبه الخيال العلمي.
وبحسب الصحيفة، قال المسؤول
الإسرائيلي: "تلقينا 320 مليون دولار مساعدات أميركية منذ 2016 لمكافحة
الأنفاق دون فائدة".
MENAFN05122023000072011014ID1107540633
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.