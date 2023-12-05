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محامون هولنديون يطالبون بوقف تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة لإسرائيل

12/5/2023 2:28:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن محامين في هولندا يلجؤون إلى المحكمة للمطالبة بوقف تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة إلى إسرائيل.

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