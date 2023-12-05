محامون هولنديون يطالبون بوقف تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة لإسرائيل

محامون هولنديون يطالبون بوقف تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة لإسرائيل
التاريخ
12/5/2023 2:28:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن محامين في هولندا يلجؤون إلى المحكمة للمطالبة بوقف تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة إلى إسرائيل.
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