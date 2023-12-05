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إسرائيل: مخابئ حماس فريدة من نوعها

12/5/2023 2:28:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: مخابئ حماس فريدة من نوعها

المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي:
حاصرنا مخيم جباليا واستهدفنا معقلا لحركة حماس فيه.
الأرض التي تختبئ فيها حماس فريدة من نوعها.
ملتزمون بتحقيق أهداف الحرب بما في ذلك إطلاق الرهائن وإنهاء حكم حماس.
406 جنود إسرائيليين قتلوا حتى الآن.

MENAFN05122023000072011014ID1107540631

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