إسرائيل: مخابئ حماس فريدة من نوعها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: مخابئ حماس فريدة من نوعها
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي:
حاصرنا مخيم جباليا واستهدفنا معقلا لحركة حماس فيه.
الأرض التي تختبئ فيها حماس فريدة من نوعها.
ملتزمون بتحقيق أهداف الحرب بما في ذلك إطلاق الرهائن وإنهاء حكم حماس.
406 جنود إسرائيليين قتلوا حتى الآن.
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