المشاط يوقّع على قانون يجرّم الاعتراف بـإسرائيل

وقّع رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، اليوم الثلاثاء، على قانون يهدف إلى حظر وتجريم الاعتراف بـ"إسرائيل" والتطبيع معها.



وأوضح المشاط أنّ القانون سيُتيح لليمن "التحرك بفاعلية أكبر، وبشكل رسمي، في مواجهة الكيان الإسرائيلي الغاصب ودعم الشعب والمقاومة الفلسطينية".



وأكّد في السياق نفسه أنّ "التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي يُعدّ خيانة للأمة العربية الإسلامية وللإسلام والشعوب"، مبيّناً أنّ "الأنظمة المطبعة هي أدوات أصيلة في سياق المشروع الصهيوني، وكل أعمالها تصب في خدمته".



وأوضح أنّ التوقيع على القانون "يأتي في مواجهة سياسة التطبيع السيئة لعدد من الأنظمة في المنطقة"، مشدداً على أنّ هذا القانون "يعبر عن كل أحرار العالم، وليس اليمن فحسب".



وجدّد المشاط موقف اليمن الذي "لا تراجع عنه في مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ومواصلة استهداف الكيان الإسرائيلي بكل الطرق الممكنة".



وقبل يومين، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية بحرية جرى خلالها استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب، مشيراً إلى أن السفينتين هما "يونِتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين"، وذلك بالتزامن مع تجدّد العدوان الإسرائيلي على غزّة.



وأكّد سريع أنّ القوات اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب إلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وجدّد تحذيره لجميع السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيليين بأنها سوف تصبح هدفاً مشروعاً في حال مخالفتها بيانات القوات المسلحة اليمنية.



وكانت القوات المسلّحة اليمنية قد شدّدت على أنها مستمرّة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقّف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.



وبعد نجاحها في احتجاز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر كان على متنها 52 شخصاً، شدّدت القوات المسلحة اليمنية على أنّ "عملياتها ستستهدف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها إسرائيليون".



وأعلنت صنعاء رفضها العدوان الإسرائيلي على غزة منذ بدايته، مطالبةً بوقف الجرائم الإسرائيلية. وبعد أيام من بدء العدوان، أطلقت القوات اليمنية صواريخ باليستية ومسيّرات على الأراضي المحتلة مرات عدّة، مساندةً للمقاومة الفلسطينية في التصدي للاحتلال.



يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف المدنيين في غزة مرتكباً مجازر دامية، إضافةً إلى إطباق حصاره على القطاع، مانعاً دخول المياه والطعام والوقود، فيما يتعمّد قطع الاتصالات والإنترنت بين الحين والآخر بدعم غربي وأميركي. -وكالات