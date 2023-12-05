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وزير الدفاع البريطاني: سنرسل طائرات استطلاع فوق أجواء غزة

12/5/2023 2:28:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن بلاده ستسير رحلات استطلاع جوية بدون طيار وغير مسلحة فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أنها ستشمل المجال الجوي لإسرائيل وغزة.
وشدد على أن أي معلومات تجمعها طائرات الاستطلاع البريطانية بشأن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة سيتم تحويلها للجهات المعنية.
وأضاف أن بريطانيا قررت إرسال السفينة الحربية "إتش إم إس دايمند" للخليج العربي، لمنع الحوثيين من مواصلة هجماته في البحر الأحمر.

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