وزير الدفاع البريطاني: سنرسل طائرات استطلاع فوق أجواء غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن بلاده ستسير رحلات استطلاع جوية بدون طيار وغير مسلحة فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أنها ستشمل المجال الجوي لإسرائيل وغزة.
وشدد على أن أي معلومات تجمعها طائرات الاستطلاع البريطانية بشأن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة سيتم تحويلها للجهات المعنية.
وأضاف أن بريطانيا قررت إرسال السفينة الحربية "إتش إم إس دايمند" للخليج العربي، لمنع الحوثيين من مواصلة هجماته في البحر الأحمر.
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