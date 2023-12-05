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القسام تقصف غرف قيادة الاحتلال جنوب غزة

12/5/2023 2:28:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها قصفت غرف قيادة العدو الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

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