المقاومة تقصف ميناء تل أبيب ودوي انفجارات عنيفة تهز المدينة (فيديو)

هزت انفجارات قوية مدينة تل أبيب إثر تعرضها لقصف صاروخي من غزة.



بدورها، قالت كتائب القسام إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة.





ومنذ بداية معركة طوفان الأقصى، وصلت صواريخ المقاومة ميناء "تل أبيب" المحتلة وسقط صاروخ بشكل مباشر فيه كما أظهرته مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.