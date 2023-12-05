المقاومة تقصف ميناء تل أبيب ودوي انفجارات عنيفة تهز المدينة (فيديو)

المقاومة تقصف ميناء تل أبيب ودوي انفجارات عنيفة تهز المدينة (فيديو)
التاريخ
12/5/2023 2:28:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هزت انفجارات قوية مدينة تل أبيب إثر تعرضها لقصف صاروخي من غزة.
بدورها، قالت كتائب القسام إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة.
ومنذ بداية معركة طوفان الأقصى، وصلت صواريخ المقاومة ميناء "تل أبيب" المحتلة وسقط صاروخ بشكل مباشر فيه كما أظهرته مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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