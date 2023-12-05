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من مسافة أقرب من الصفر.. القسام توثق عملية جحر الديك التي قتلت أكثر من 60 صهيونيا

12/5/2023 2:28:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نشرت كتائب القسام اليوم الثلاثاء، مشاهد من عملية رصد خيام تموضع العدو قبل تنفيذ عملية زراعة العبوات وتفجيرها في القوات المتواجدة في المكان في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.

وكانت الكتائب قالت قبل يومين إنها نسفت المكان وقتلت أكثر من 60 جنديا صهيونيا.


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