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القسام: تدمير 24 آلية عسكرية للاحتلال واستهداف 18 جنديا بالهجوم المباشر - تفاصيل

12/5/2023 2:28:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت كتائب القسام أن المقاومة خاضت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة.

وأضافت في بيان لها مساء الثلاثاء:

"منذ صباح اليوم خاض مجاهدو القسام اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة، وقد أحصينا تدمير 24 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور القتال بمدينة خانيونس، واستهدفوا 18 جندياً بالهجوم المباشر، وأوقع قناصة القسام 8 جنود بين قتيل وجريح، ونسفوا منزلاً تحصنت به قوة خاصة بالعبوات، كما أوقعوا قوة أخرى في حقل ألغام أعد مسبقاً، ودكوا التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى أراضينا المحتلة."

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