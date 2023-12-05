القسام: تدمير 24 آلية عسكرية للاحتلال واستهداف 18 جنديا بالهجوم المباشر - تفاصيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت كتائب القسام أن المقاومة خاضت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة.
وأضافت في بيان لها مساء الثلاثاء:
"منذ صباح اليوم خاض مجاهدو القسام اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة، وقد أحصينا تدمير 24 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور القتال بمدينة خانيونس، واستهدفوا 18 جندياً بالهجوم المباشر، وأوقع قناصة القسام 8 جنود بين قتيل وجريح، ونسفوا منزلاً تحصنت به قوة خاصة بالعبوات، كما أوقعوا قوة أخرى في حقل ألغام أعد مسبقاً، ودكوا التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى أراضينا المحتلة."
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