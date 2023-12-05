نتيناهو: لا توجد الآن إمكانية لاستعادة الأسرى من غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتيناهو أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة
بأنه لا توجد الآن إمكانية لاستعادتهم جميعا.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، أن عددا من ذوي الأسرى غادروا الاجتماع مع مجلس الحرب الإسرائيلي اليوم غاضبين وقبل موعد انتهائه.
كما أشارت إلى أن الاجتماع بين المحتجزين المفرج عنهم وممثلي عائلات الأسرى مع مجلس الحرب كان عاصفا وشهد تبادلا للصراخ والاتهامات.
كما نقلت عن أحد الأسرى المفرج عنهم قوله إن هجمات الجيش الإسرائيلي كادت تودي بحياتهم. -(بترا)
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