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نتيناهو: لا توجد الآن إمكانية لاستعادة الأسرى من غزة

12/5/2023 2:28:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتيناهو أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة
بأنه لا توجد الآن إمكانية لاستعادتهم جميعا.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، أن عددا من ذوي الأسرى غادروا الاجتماع مع مجلس الحرب الإسرائيلي اليوم غاضبين وقبل موعد انتهائه.
كما أشارت إلى أن الاجتماع بين المحتجزين المفرج عنهم وممثلي عائلات الأسرى مع مجلس الحرب كان عاصفا وشهد تبادلا للصراخ والاتهامات.
كما نقلت عن أحد الأسرى المفرج عنهم قوله إن هجمات الجيش الإسرائيلي كادت تودي بحياتهم. -(بترا)

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