فلنعد إلى المفاوضات على المحتجزين

أسرة التحرير 5/12/2023

من أصل نحو 240 شخصا، اختطفتهم حماس إلى قطاع غزة في 7 أكتوبر – وبعد سبعة أيام من الهدنة الإنسانية لغرض اعادتهم – ما يزال 137 محتجزا في أسر حماس. دولة إسرائيل ملزمة بعمل كل ما في وسعها كي تعيدهم جميعهم الى إسرائيل.

منذ استؤنف القتال وعائلات المحتجزين تطلب اللقاء مع كابينت الحرب وبقي طلبها دون جواب ملموس. في اعقاب هذا، عقد ممثليها امس مؤتمرا صحفا اتهموا فيه أعضاء كابينت الحرب برفض اطلاعهم على مستقبل المفاوضات على تحرير اعزائها وهددت بتشديد إجراءات الاحتجاج ضد الحكومة. "هذا التجاهل هو إهانة"، قالت ياعيل أدار، أم تمير أدار ابن الـ 38 الذي اختطف من كيبوتس نير عوز، "اذا لم يلتقوا بنا، فسنجلس في مدخل الكريا الى أن يحصل هذا".

ان غضب واحباط العائلات مبرران، فما بالك ان انهيار وقف النار هو نتيجة خرق حماس للاتفاق، ومطالبتها إعادة رجال مسنين قبل النساء. تفهم العائلات جيدا بان استئناف الحرب في غزة بينما ما يزال اعزاؤها محتجزين في القطاع، يرفع الخطر على حياتهم. شهادات المفرج عنهم الذين اعيدوا إلى إسرائيل تؤكد المخاوف بالنسبة للخطر المحدق بهم أيضا بسبب قصف الجيش الإسرائيلي. لا يوجد إنسان في إسرائيل لا يكترث بحياة المحتجزين. ومع ذلك، فإن اعادتهم لم يرفع إلى رأس سلم الأولويات الوطني كهدف مركزي للحرب، الا في اعقاب الضغط الجماهيري لتحريرهم. واذا كانت العائلات تعلمت شيئا من تجربتها الوحشية فهذا هو انه محظور عليها أن تكتفي بالتعاطف. وبالفعل اثبت بنيامين نتنياهو مرة أخرى بانه هو أيضا لا يفهم الا لغة القوة. بداية أعلن مكتبه بانه سيدرس إمكانية تقديم موعد اللقاء الذي تقرر ليوم الأربعاء، ولاحقا أعلن بان اللقاء سيعقد أمس وأخيرا عدل ذلك في انه سيعقد اليوم.

على الكابينت ان يضمن للعائلات ولعموم مواطني إسرائيل بان إعادة المخطوفين هي مهمة أولى في سلم الأولويات الوطني. ان إعادة معظم الأطفال والنساء هي انجاز هائل ومواساة عظيمة لها، لاعزائها ولعموم مواطني إسرائيل. لكن محظور التنازل، سواء بشكل رسمي ام كما يفهم من قرارات أخرى، عن إعادة كل باقي المخطوفين بمن فيهم الجنود.

على إسرائيل "ان تعود بشكل فوري الى طاولة المفاوضات"، مثلما دعا دانييل ليفشتس، حفيد يوخفاد ليفشتس التي حررتها حماس، وعوديد ليفشتس الذي لم يتحرر بعد. على إسرائيل أن تكون مستعدة لان تدفع الثمن في صالح إعادة أبنائها وبناتها الى الديار. الزمن ينفد.