حققنا إنجازات.. لكن حماس لم تستسلم

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

أرئيل كهانا 5/12/2023

60 يوما على اندلاع الحرب وإسرائيل سجلت إنجازات عديدة: الحاجز النفسي في الدخول البري إلى غزة ازيل، قسم مهم من القدرات العسكرية لحماس نزع، قدرتها على إطلاق الصواريخ تقلصت جدا، كميات هائلة من الوسائل القتالية كشفت وأخذت، انفاق عديدة دمرت، قسم مهم من المخطوفين اعيدوا ومصير آخرين اتضح.

في مستوى الأمن القومي، إحدى ذراعي حركة الكماشة الإيرانية تحطمت على أيدي قواتنا. ولا يقل أهمية: أوضحنا لانفسنا ولاعدائنا بان لدينا القوة للقتال ونحن لسنا نمرا من ورق أو مجتمع بيت العنكبوت، بل شعب قوي ومرصوص الصفوف، مصمم على الدفاع عن وطنه، مهما كان الثمن.

من كل هذه النواحي – إلى جانب الحزن الشديد على الكثيرين جدا ممن قتلوا والعشرات الذين ما يزالون مخطوفين – شعب إسرائيل في وضع أفضل مما كان عليه عشية الحرب.

إلى جانب الفضائل يوجد أيضا صف سلبي في الميزان. شهران على قتل الشعب الذي نفذته حماس في الغلاف، إسرائيل لم تكسر شوكتها بعد. صحيح أن المنظمة تلقت ضربات شديدة، لكن صفها القيادي يؤدي مهامه. إذا أراد فانه يقاتل وإذا أراد فإنه يوقف القتال. هو ما يزال ينجح في أن يطلق هنا وهناك رشقات إلى المركز في ساعات محددة. والأهم – السنوار لم يستسلم.

بالفعل، أحد لم يقف مع ساعة توقف وقضى بأنه في غضون ثمانية أسابيع ونصف حماس سترفع العلم الأبيض. لكن من جهة أخرى، ليس مؤكدا أنه توجد لنا ثمانية أسابيع أخرى كي نحقق هذا السيناريو. فساعة الرمل الدولية انقلبت. تنشأ مشكلة إعلامية بالنسبة لمدى الخسائر والوضع الإنساني في القطاع. ودرء لسوء الفهم – أحد في الغرب لم يخرج بعد بطاقة حمراء. لكن مثلما قال بلينكن لكابينت الحرب منذ الآن: "لا اعتقد انه توجد لكم أشهر"، وتوجد مؤشرات أخرى تدل على أن هذا هو الوضع.

إذا كانت المهمة في الجنوب بعيدة عن أن تكون كاملة – ففي الشمال الوضع أسوأ بكثير. وزير الدفاع غالنت طرح استعراضا عبثيا حين ادعى بأن حزب الله أبعد 3 كيلومترات عن الجدار. الحقائق معاكسة: إسرائيل هي التي هربت عن خط الحدود كي تمنع الإصابات لرجالنا. حزب الله فقد مقاتلين وبعضا من استحكاماته على طول الجدار، صحيح حتى هذه اللحظة هو ما يزال مؤهلا لان يضرب إسرائيل بواسطة منظومات الصواريخ وقوة الرضوان التي بناها. في هذه الجبهة إنجازات إسرائيل محدودة جدا.

إن ذكر التحديات لا يأتي لاضعاف الايادي، بل العكس – للتشديد على أن الزمن قصير وان من الواجب استغلاله بكل القوة لاستكمال الأهداف. إضافة إلى ذلك، في الساحة السياسية والإعلامية نسوا قيمة الوحدة التي ميزت الأجواء في الشعب في الأيام الأولى. من الواجب العودة اليها أيضا. هذه هي الخلفية لـ "كتاب الوحدة" المهم الذي نشره أمس بطل إسرائيل – العميد دادي سمحي الذي ثكل ابنه جي، مقاتل وحدة المظليين في يوم القتال – ويحيئيل لايتر، والد الرائد موشيه لايتر الذي قتل في المعارك في غزة.

بعد شهرين من نشوب الحرب، علينا أن نعمل ضمن الفرضية بانه لا يوجد تحت تصرفنا الا شهرا آخر لمواصلة المناورة البرية الكبرى. بوسعنا أن نصمد أمام الضغوط الأميركي ومفهوم أن قواتنا ستواصل المكوث في غزة وأن تقتلع من هناك بذور حماس. لكن بالإجمال، الزمن قصير والمهمة كبيرة، والجنود أبطال.