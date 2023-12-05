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إيران تجر أميركا لمواجهة غير مباشرة

12/5/2023 2:28:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






تسفي برئيل 5/12/2023

"هجوم من أجل الدفاع الذاتي ضد تهديد على وشك أن يحدث"، هكذا اعتبرت الإدارة الاميركية الهجوم الذي نفذه سلاح الجو الاميركي في يوم الاحد ضد موقع لاطلاق المسيرات قرب مدينة كركوك في العراق، الذي قتل فيه خمسة أشخاص. من هذا الموقع، الذي تستخدمه المليشيات الشيعية "المقاومة الإسلامية في العراق" – وهو الاطار الذي يشمل بضع مليشيات تابعة لإيران والتي اقيمت بعد بداية الحرب – تم إطلاق مؤخرا عدة مسيرات ضد أهداف أميركية في سورية. ويبدو أن الولايات المتحدة قد قررت تجاوز "خط أحمر" آخر في حربها ضد التنظيمات المؤيدة لإيران، التي تعمل في العراق.
هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها قوات أميركية أهداف في أراضي العراق. فقد سبق هذا الهجوم هجوم آخر في 23 تشرين الثاني في قاعدتين لمليشيات "حزب الله العراق" (التي هي غير مرتبطة بحزب الله اللبناني)، الذي فيه قتل ثمانية أشخاص من المليشيا وأصيب عشرة أشخاص. الرد الأميركي جاء بعد أكثر من 60 هجوما تم الابلاغ عنه على أهداف أميركية أصيب بها إصابات طفيفة حوالي 60 جنديا أميركيا.
الهجوم جاء أيضا بعد أن سمعت في الكونغرس وفي وسائل الإعلام انتقادات شديدة على الرد الأميركي المتساهل الذي لا ينجح في ردع المليشيات. وحقا حتى الهجوم في الشهر الماضي امتنعت الولايات المتحدة عن مهاجمة أهداف يوجد فيها أشخاص في العراق. الرد العسكري الأميركي تركز على سورية، التي تشكل في الأصل الساحة الحرة للعمل العسكري للولايات المتحدة واسرائيل وتركيا وروسيا.
سبب ذلك هو الخوف من أن التصعيد العسكري في العراق يمكن أن يؤدي إلى ابعاد نحو 2000 جندي أميركي تم وضعهم في القواعد هناك والذين هدفهم العلني هو العمل ضد داعش. هذا لأن التواجد الأميركي في العراق يعتبر بؤرة للمواجهات السياسية بين الحركات السياسية في العراق وبين الحكومة، وبينها وبين النظام في إيران الذي يسعى إلى طرد أي تواجد أميركي من حوله. رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، حذر شخصيا الرئيس الأميركي جو بايدن من هجوم في بلاده خوفا من أن الضغوط السياسية التي تستخدم عليه ستضطره الى اتخاذ قرار لا يريده. صحيح أنه ليس كل المليشيات المؤيدة لايران مشاركة بدرجة متساوية في المعركة ضد الأهداف الأميركية. ولكن ايضا هذه المليشيات، التي حتى الآن اظهرت الدعم اللفظي فقط، توجد الآن على لوحة اهداف الهجمات الأميركية، التي منذ بداية الحرب في غزة تضع تحديا آخذ في الازدياد أمام تعقد العلاقات بين واشنطن وبغداد.
لكن ليس فقط الإدارة الأميركية هي التي اضطرت إلى السير على حبل دقيق أمام مبعوثي إيران، بل إيران أيضا وجدت نفسها في معضلة لم تستعد لها في أعقاب الحرب في غزة. افتراض إيران حتى الآن كان أن الولايات المتحدة ستكتفي باستعراض الردع المخيف على شكل إطلاق حاملات الطائرات، والمساعدات العسكرية والدعم السياسي لإسرائيل. ولكنها ستمتنع عن فتح جبهة عسكرية أخرى في منطقة الشرق الأوسط. هذا الافتراض يعتمد على الانشغال الكثيف لواشنطن في الحرب في اوكرانيا وفي الردع السياسي الذي تضعه الصين وروسيا امامها. الرسائل التي انتقلت بين واشنطن وطهران شملت في الحقيقة التهديد ضد أي تدخل لإيران في الحرب. ولكن في المقابل كان يمكن لايران أن تشعر بأن الضغط العلني على اسرائيل بأن لا تفتح جبهة شاملة في لبنان، استهدف بالأساس منع انزلاق الحرب في غزة الى ساحات اخرى يمكن أن تجبر الولايات المتحدة على التدخل بشكل مباشر.
تقدير الوضع هذا، الذي رسم طبيعة وحجم المواجهة المحدودة نسبيا بين اسرائيل وحزب الله، وهامش العمل لحزب الله في العراق، مكن إيران حتى الآن من الشعور بأنها محمية من هجوم مباشر عليها بأنها طرحت نفسها ليس فقط وكأنها غير مشاركة في الحرب، بل كجهة حتى لا تسيطر على قرارات مبعوثيها. "هذه المجموعات، في العراق وفي سورية، التي تقوم بمهاجمة المصالح الاميركية، تتخذ قراراتها بنفسها"، قال وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبد اللهيان، في مقابلة مع شبكة "سي.بي.اس" في منتصف شهر تشرين الثاني.
في حين أن الحوثيين في اليمن والمليشيات الشيعية في العراق وحزب الله في لبنان تبادر الى هجمات ضد اهداف اميركية واسرائيلية فان ايران تتبنى المبدأ الكلاسيكي الذي يتمثل في الحرب غير المتكافئة أو الحرب الدفاعية، الذي بحسبه دولة المواجهة الرئيسية، اي ايران المتدنية من ناحية عسكرية عن خصمها، تمتنع عن مواجهة عسكرية مباشرة، وتستخدم بدلا من ذلك المبعوثين الذين يقومون بضرب الاهداف التي هي نفسها تحظر من المس بها.

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