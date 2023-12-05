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الهدف هو السنوار

12/5/2023 2:28:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






عاموس هرئيل 5/12/2023
في اليوم الـ 59 للحرب في قطاع غزة أطلقت ظهر أمس صلية صواريخ نحو تل ابيب الكبرى. خلال اليوم سجل بين حين وآخر اطلاق الصواريخ على النقب الغربي، وأطلقت صلية نادرة نسبيا في الفترة الأخيرة نحو منطقة بئر السبع. مخازن الصواريخ لدى حماس تفرغ بعد أشهر من القتال، ويبدو أن حماس تجد صعوبة في الإطلاق من شمال القطاع وتحاول إدارة "اقتصاد ذخيرة" من خلال مزامنة الصليات مع أماكن إستراتيجية في الجبهة الداخلية الإسرائيلية. باختصار، حماس تواصل القتال، وعلى المدى القريب هي لا يبدو أنها تريد القاء سلاحها.
هذا يحدث رغم التقدم في عمليات الجيش الإسرائيلي البرية. في شمال القطاع الفرقة 36 تحتل بالتدريج حي الشجاعية، وهي المنطقة الاخيرة لحماس التي لم تتم معالجتها بعد من الأرض. قائد كتيبة حماس المحلي ومعظم قادة فصائله قتلوا في عمليات القصف التي رافقت العملية. المقاومة الفلسطينية حتى الآن، في الشجاعية وفي مخيم جباليا للاجئين، الذي يقع شمالها، حيث هناك تعمل الفرقة 162، لا ترتكز إلى وحدات كبيرة ومنظمة. هناك تنشط بالأساس خلايا صغيرة للمسلحين التي تخرج بين حين وآخر من الانفاق وتحاول ضرب قوات الجيش الإسرائيلي.
المس بقيادة حماس العملياتية يتعمق. نحو نصف قادة كتائب حماس قتلوا واصيبت ايضا نسبة مشابهة من قادة المنظومات في المستوى الموازي. في نفس الوقت يبدو أن هناك نجاحا عملياتيا متزايدا في المس المنهجي بمنظومة أنفاق حماس. معظمها لم يتضرر ولكن الجيش الإسرائيلي يعمل الآن بصورة أكثر فعالية لتدمير الأنفاق ويقلص بالتدريج قدرة حماس على أن تنقل فيها قوات بين شمال القطاع وجنوبه. وزير الدفاع يوآف غالنت قال أمس إن "حماس تقترب من نقطة الانكسار" في شمال القطاع.
في جنوب القطاع يبدو أن العملية العسكرية موجهة الآن نحو هدف مركزي واحد وهو مدينة خان يونس ومخيم اللاجئين القريب منها. منذ بداية الحرب وإسرائيل تعطي إشارات بأنه هناك يتركز قادة حماس، يحيى السنوار وكبار قادة حماس، الذين بالتأكيد يجدون مخبأ لهم تحت الأرض. هناك ايضا توجد الكتائب العملية الأساسية لحماس وهي اربع كتائب، التي تقريبا لم تتضرر حتى الآن. في هذه الكتائب لا يتم الشعور بوجود تآكل لأنها لم تشارك في القتال الكثيف مع الجيش الإسرائيلي. في اليومين الاخيرين ينشر الفلسطينيون عن عمليات قصف متزايدة من الجو في خان يونس، وعن حركة أولية لقوات الدبابات الإسرائيلية من شرق المدينة.
قبل انهيار وقف إطلاق النار كان هناك حوار حثيث بين إسرائيل والولايات المتحدة على المستوى السياسي وفي القنوات العسكرية أيضا حول طبيعة نشاطات الجيش الإسرائيلي في خان يونس، ازاء حركة نحو مليون لاجئ فلسطيني من شمال القطاع نحو الجنوب؛ الكثيرون منهم تركزوا في مدينة خان يونس ومحيطها. الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل الاهتمام بتجنب القصف الجوي للأهداف كما فعلت في بداية العملية البرية في الشمال وضمان نشاطات فعالة لممر إنساني من مصر من أجل ادخال المساعدات إلى القطاع. في الأيام القريبة القادمة سيتبين اذا كانت إسرائيل قد فرضت على نفسها القيود وإذا كان هذا الأمر يعيق أو يعقد العملية البرية في خان يونس.
اختيار خان يونس لا يبدو أنه صدفيا. فيظهر بوضوح أن هذه عملية إسرائيلية هدفها خلق الضغط على مجموعة معينة – السنوار وكبار القادة حوله. بعد ضرب رموز سلطة حماس في مدينة غزة وتدمير القواعد والمواقع والوزارات الحكومية، الآن توجد محاولة للتأثير على القيادة. اقتراب القوات البرية من المدينة سيزيد الخطر على المدنيين الفلسطينيين وسيصعب نقل المساعدات الإنسانية. أمس طلب الجيش الإسرائيلي من سكان بعض الأحياء في شرق المدينة الاخلاء نحو الغرب. ومن غير الواضح أيضا إذا كانت حماس ستضطر إلى السماح للسكان بالهرب من المنطقة مثلما حدث في شمال القطاع. هذه عملية ستضطر القيادة العليا السياسية والعسكرية لحماس إلى ادارتها من خلال التخطيط الدقيق.
في ظل العمليات العسكرية فإن مأساة المحتجزين في القطاع تتفاقم. في الواقع هناك 110 محتجزين منهم تم اطلاق سراحهم، من خلال المفاوضات المضنية، لكن بقي لدى حماس اكثر من 130 محتجزا (البعض منهم أعلن بأنهم قتلى في أسر العدو). عائلات الممحتجزين الباقين تعرف أنه لا يوجد "وقف منهجي". منذ اللحظة التي عاد فيها الجيش الاسرائيلي الى القتال سيكون من الصعب وقف الآلة العسكرية المتقدمة. وفي ظل المعارك وظروف الأسر القاسية فإن الخطر على حياة المحتجزين يزداد بشكل كبير. في المقابل، العائلات رأت كيف أن النضال الجماهيري الحازم أدى الى اطلاق سراح الـ 110 محتجزين، الذي في البداية ظهر كاحتمالية مستحيلة. هي لن تتوقف عن الاحتجاج وهي محقة بشكل كامل.

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