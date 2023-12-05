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رجاء خفضوا التوقعات

12/5/2023 2:28:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت







ناحوم برنياع 5/12/2023
العناوين الرئيسة التي ولدت في أعقاب تصريحات رئيس الأركان مضللة. فالعملية البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في منطقة خان يونس لن تكون مشابهة في نطاقها وقوتها للعملية البرية في شمال القطاع. تماما لا: هذا هو الوقت لتخفيض مستوى التوقعات. نظرة واعية الى الخيارات المفتوحة في هذه اللحظة تؤدي الى الاستنتاج بان جولة القتال البري في خان يونس لا يمكنها ان تتجاوز عشرة أيام حتى أسبوعين. فاذا لم نكن طهرنا مدينة غزة وضواحيها في 59 يوما من الحرب فلن نتمكن من تطهير خان يونس وضواحيها في غضون فترة اقصر بكثير. فخليط مليوني نازح – 1.8 مليون من شمال القطاع
و200 ألف جدد، من خان يونس – وضغط أميركي يملي قيود العملية. إضافة إلى خطر النار الصديقة. ان الثمن الذي ندفعه في هذا الموضوع في شمال القطاع مقلق جدا. خان يونس من شأنها ان تجبي ثمنا مشابها.
من فوق كل بحث في الضغط الأميركي يحوم التهديد بان الاسناد من الولايات المتحدة للجيش الإسرائيلي سيضعف. هكذا لم يحصل بعد لكن الامكانية واقعية وتثقل على كل قرار للكابينت وعلى كل خطة عملياتية. البيت الأبيض قلق من تأثير صور الدمار على ناخبين شبان وعلى الجناح التقدمي في الحزب. رغم ذلك فان بايدن مصمم على ان يفي بوعده إعطاء إسرائيل مساعدة بمبلغ 14 مليار دولار ويعطيها اسنادا سياسيا وعسكريا. المساعدة لم تقر بعد: فالجمهوريون في مجلسي النواب يطرحون شروطا متجددة بعضها لا علاقة له بإسرائيل والان بات قسم من الديمقراطيين أيضا يطرحون شروطا، بصلة مباشرة لسياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
في البيت الأبيض تعتبر إسرائيل رافضة وغير مراعية. رافضة في كل ما يتعلق ببحث جدي في قطاع غزة والفلسطينيين في اليوم التالي، وغير مراعية في قصفها الكثيف في مدن غزة وردها على التحذيرات من المصيبة الإنسانية. السؤال ليس من هو المحق في هذا الجدال بل كم يمكن لإسرائيل ان تشد الحبل. تعلقنا بأميركا أعظم مما تبدي الحكومة الاستعداد للاعتراف به.
ألقى وزير الدفاع الأميركي اوستن أول من أمس خطابا علنيا تضمن جملة قاسية عن حكومة إسرائيل. "عندما تدخل بسكان مدنيين إلى أذرع العدو فانك تحول انتصارا تكتيكيا إلى هزيمة إستراتيجية"، قال. "أوضحت هذا المرة تلو الأخرى لزعماء إسرائيل. عليهم مسؤولية أخلاقية لحماية حياة السكان في غزة واضطرار استراتيجي". ونقلت نائبة الرئيس كاميلا هاريس رسالة مشابهة في خطاب ألقته قبل بضعة أيام.
ان الدخول البري الى ضواحي خان يونس هو جزء من المرحلة الثانية للحرب.
وقد أتيح بعد أن تراجعت حماس عن الاتفاق وابقت 15 امرأة، مدنية، في الأسر. اقترحت حماس ان تحرر بدلا من النساء مسنين – إسرائيل رفضت. وكان التعليل مبدئيا: عدم السماح لحماس بتغيير الاتفاقات في اطار الحركة. على هذه الخلفية طرحت في الجيش الإسرائيلي فكرة بديلة: استبدال المرضى الذين اختطفوا بسجناء فلسطينيين مرضى. انتم غيرتم – نحن أيضا نغير. الفكرة مشوقة؛ يمكنها أن توفر يوما واحدا آخر من تحرير المخطوفين، ربما يومين، الاهتمام متدن.
على افتراض ان الخطوة البرية في خان يونس ستنطلق على الدرب فانها ستكون، من شبه اليقين، الخطوة الأخيرة. لن نتمكن من توسيعها الى رفح: فلم يعد للنازحين الى اين الرحيل. المرحلة الثانية في الحرب، التي بدأت بالدخول البري الى الشمال، ستنتهي من شبه اليقين في خان يونس.
أمس اندفعت الجماهير الى مستشفى ناصر في خان يونس، اكبر المستشفيات في الجنوب (حسب تقرير الأمم المتحدة استأنف مستشفى الشفاء في شمال غزة اعماله جزئيا). كان الشفاء مثابة مركز تحكم لقادة كتائب حماس في شمال القطاع. فهل ناصر يؤدي الدور ذاته في الجنوب؟ سؤال كبير ومعضلة اكبر: هي نهاجمه ونفتح جبهة أخرى حيال البيت الأبيض والاعلام الغربي.
في ختام مرحلة خان يونس ستبدأ مرحلة الفاصل. خلق حزام أمني بين غزة والغلاف. هذا الحزام لن يوفر الكثير من الأمن – فالأرض ضيقة ومأهولة جدا. كانت إسرائيل تود أن ترى دورا مصريا، سعوديا ولدول سنية أخرى، الى جانب الولايات المتحدة، في إدارة غزة واعمارها. احتمال هذا ليس كبيرا حين تكون إسرائيل تعتزم أن يواصل الجيش الإسرائيلي العمل في غزة. في الجيش الإسرائيلي يتحدثون عن غزة في المستقبل مثلما تحدثوا عن مدن الضفة بعد السور الواقي – منطقة يديرها آخرون لكن الجيش الإسرائيلي يعمل فيها بشكل حر. من الصعب التصديق بأن دولا اجنبية ستوافق على أن تضعه جنودها في خط نار من جهتين.
في هيئة الأمن القومي وفي الجيش الإسرائيلي على حد سواء يكثرون من البحث في اليوم التالي – لكن الاستنتاجات لا تعرض في الكابينت: نتنياهو يرفض. السياسة الداخلية تتفوق على الحاجة الأمنية. الحكومة، ربما أيضا مزاج معظم الإسرائيليين في اعقاب فظاعة 7 أكتوبر، لا تنسجم ومتطلبات الواقع.
لا يمكن استكمال هذا الإجمال دون التطرق الى مقتل يوفال كاستلمن الذي قتل المهاجمين في القدس، فعل كل ما يلزم كي يضمن الا يصاب بنفسه ويقتل على ايدي جودي احتياط سارع إلى الزناد. وحتى لو كان مهاجم جلس على الطريق في يدين مرفوعتين كان محظورا اطلاق النار عليه: لقد خرق الجندي أوامر صريحة. الرد الاولي لنتنياهو – "هذه هي الحياة" – يدل على انغلاق حسه. كل هذا مفهوم من تلقاء ذاته.
ليست مفهومة السلبية التي ردت بها النيابة العسكرية الرئيسة على الحدث. فبدلا من ان تأمر بتحقيق فوري في وحدة التحقيق "ميتسح"، تشريح الجثة والتحقيق مع مطلق النار، تركت هذه القصة المشحونة ذائبة في ايدي الشرطة. في واقع الامر تركته سائبا لمصيره. اذا بدا هذا مثلما نعرف اليوم عن القصورات التي أدت الى 7 أكتوبر
فيبدو أنه هكذا.

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