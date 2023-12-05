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الفيصلي يطوي صفحة أبطال آسيا بأداء هايل ويستعد لـالمحترفين

12/5/2023 2:28:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عوامل إيجابية متنوعة جناها فريق الفيصلي من المشاركة التاريخية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، على الرغم من الوداع الحزين والخروج من منافسات الدور الأول للمسابقة، ومن أبرزها التعاقد مع جهاز فني وطني بقيادة أحمد هايل، الذي أعاد الروح الجماعية للفريق، وظهرت لمساته الفنية على الأداء الفني للاعبين خصوصا في الناحية الهجومية مع محاولات جادة لتحسين المنظومة الدفاعية، ونجح هايل في إهداء فريقه وجماهيره، فوزين تاريخيين على فريقي السد القطري بهدفين نظيفين، والشارقة الإماراتي بهدفين لهدف، حيث ساهمت الانتصارات التي سجلها الفيصلي في الفترة الأخيرة وخصوصا بدوري أبطال آسيا، في ارتفاع أسهم المدرب أحمد هايل كثيرا.
وعلى الرغم من قبول هايل مهمة قيادة "الزعيم" في وقت صعب وحساس، والخسارة القاسية أمام فريق السد بسداسية بعد أيام قليلة من توليه تدريب الفريق، عرف هايل كيف يحتوي الصدمة ويعيد ترتيب أوراقه ويستثمر الإمكانيات الفنية المتوفرة لتقديم فريق نال اعجاب وتقدير المتابعين العرب والآسيويين من خلال الإشادة بما قدمه الفيصلي في مبارياته أمام الشارقة والسد في عمان وناساف في مدينة قرشي الأوزبكية، والتي استحق فيها الفيصلي نتيجة أفضل من الخسارة التي تلقاها.
وأظهرت المباريات الآسيوية إيمان المدرب هايل باللاعبين الشباب وقدراتهم ومنحهم الفرصة في التشكيلة الأساسية، وشكل اللاعبون عارف الحاج ورزق بني هاني وحسام أبو الذهب وقصي المنصوري وخالد زكريا أوراقا مهمة في تطبيق هايل لأفكاره التكتيكية، إضافة إلى اللاعبين الموجودين أصلا في التشكيلات الماضية وعلى رأسهم النجم أمين الشناينة، الذي تعرض لإصابة صعبة في القدم بالدقائق الأخيرة من مباراة الشارقة، وأجرى عملية جراحية صباح أمس تكللت بالنجاح.
وساهم الفوز المستحق والريمونتادا الزرقاء في الدقائق الأخيرة على فريق الشارقة الاماراتي أول من أمس، في زرع الثقة والأمل في نفوس جماهير الفريق التي أعربت عن سعادتها بهذه الروح القتالية والأداء الهجومي القوي الصاخب خصوصا في مجريات الشوط الثاني بعد تبديلات مدروسة وموفقة من المدرب هايل.
وزادت تطلعات وآمال الجماهير الفيصلاوية في قدرة الفريق بالمحافظة على لقب دوري المحترفين موسما آخر، والبحث عن لقب بطولة كأس الأردن التي يملك " الأزرق" الرقم القاسي في حصد القابها.
وبينت الجماهير الفيصلاوية في تغريداتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المختلفة، أهمية الوقوف خلف اللاعبين والجهاز الفني في الفترة المقبلة، خصوصا المواجهة المنتظرة مع فريق الحسين إربد متصدر الترتيب، يوم الرابع عشر من الشهر الحالي في اطار منافسات الأسبوع العاشر من دوري المحترفين.
وحملت الجماهير الفيصلاوية المدير الفني السابق التونسي غازي الغرايري، مسؤولية وداع البطولة الآسيوية، خصوصا وأن بداية الفيصلي بعد التعاقد معه جاءت مخيبة للآمال، حيث تعرض" الأزرق" للخسارة أمام ناساف على أرضه وبين جماهيره، بعدما تسببت القراءة الفنية المرتبكة للغرايري، والتبديلات الخاطئة التي أجراها خلال المباراة والمبالغة في الجانب الدفاعي والتشكيلة التي بدأ فيها، في إهدار 3 نقاط كانت قريبة من الفيصلي، وتكرر ذلك في المباراة الثانية أمام فريق الشارقة بالإمارات وتعرض الفيصلي للخسارة الثانية وبالنتيجة نفسها، وسط أداء مترهل من اللاعبين لا يليق بسمعة وإنجازات الفيصلي، ليكون ثمن ذلك إقالة المدرب التونسي، وبعدها قررت الإدارة تكليف نجم الكرة الأردنية السابق أحمد هايل، بتولي الإدارة الفنية للفريق ليمثل له هذه القرار تحديا أمامه لأثبات قدرات وامكانيات المدرب الوطني، وهو يسير على الطريق الصحيح حتى الآن.
وطوى الفيصلي ملف المشاركة القارية سريعا، وباشر تدريباته لمواجهة فريق سحاب بعد غد الجمعة على ستاد عمان، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دوري المحترفين، حيث أعلن أعلن هايل بصورة واضحة تطلعاته خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي جرى بعد نهاية مباراة الشارقة قائلا: "الحمد لله نجحنا في تحقيق فوز معنوي مهم، على فريق منظم وصعب ويمتلك إمكانات عالية، وأتمنى أن ينعكس هذا الفوز الثمين على الحالة المعنوية للاعبين، بحيث نقدم مستويات جيدة في بطولتي الدوري والكأس، إذ نطمح لحصد اللقبين".
ويحظى الجهاز الفني بقيادة أحمد هايل بدعم كامل من إدارة النادي التي ستعمل على مرحلة القيد الثانية بين مرحلتي الذهاب والإياب على دراسة تقرير الجهاز الفني الشاملة خصوصا موضوع اللاعبين الأجانب والإستغناء عنهم أو استمرارهم مع الفريق خلال مرحلة الإياب، كما ستقوم الإدارة بالتعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين لتعزيز قدرات الفريق سعيا لتحقيق الألقاب المحلية.

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