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“الخارجية” تتابع مقتل مواطن في مدينة شيكاغو الأمريكية

12/5/2023 2:28:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أكدت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومن خلال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن أنها تتابع، جريمة مقتل مواطن أردني اليوم، في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية.

وأوضح مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د.سفيان القضاة أن السفارة الأردنية في واشنطن تتابع مع السلطات الأمريكية المختصة التحقيقات الجنائية للوقوف على ملابسات الجريمة، وملاحقة الفاعل الذي لاذ بالفرار.

هذا وبدأت السفارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المتوفى رحمه الله إلى المملكة بأسرع وقت ممكن وذلك بناء على طلب ذويه.

وأعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لعائلة المتوفى، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

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