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فوز شاق لمنتخب السيدات على أبو ظبي

12/5/2023 2:28:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تخطى المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم نظيره أبو ظبي الإماراتي بصعوبة بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جرت بينهما أمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.
وينهي منتخب السيدات اليوم معسكره الداخلي الذي جاء خلال فترة التوقف الدولية، على أن تتواصل التدريبات خلال الفترة المقبلة بغياب اللاعبات المحترفات في الخارج، تحضيرا لبطولة غرب آسيا المقرر إقامتها خلال شهر شباط (فبراير) المقبل في السعودية.
ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش بتشكيلة مكونة من شيرين الشلبي، رند أبو حسين، هيا خليل، آية المجالي، نور زوقش، لانا فراس، مي سويلم، روزبهان فريج، بانة البيطار، سارة أبو صباح وميساء جبارة.
وأشركت المديرة الفنية لفريق أبو ظبي الإماراتي سارة حسنين، تشكيلة مكونة من جين دا كروز، بريسيلا لارتي، ناديا هلوخما، فاطمة الحوسني، ليديا كرامبا، رشيدة إبراهيم، أجيمانج عسيرفي، العنود خالد، سيلينا نياما، عائشة عبد الرحمن ودليلة زروقي.
وشهد الشوط الأول تفوقا بسيطا للمنتخب الوطني من حيث الاستحواذ على الكرة، ليترجم أفضليته بهدف التقدم بعد مرور 30 دقيقة عن طريق مي سويلم، لتنتهي الحصة الأولى بتقدم أصحاب الضيافة.
وخلال الشوط الثاني، زج أبو هنطش بعدد من اللاعبات بغية تنشيط الناحية الهجومية، من خلال إشراك كل من لين البطوش، زينة حازم، رزان الزاغة والعنود غازي، ليتمكن النادي الإماراتي من تعديل الكفة عبر اللاعبة أيوجينا تيتي عند الدقيقة 77.
ونجحت مهاجمة نادي يونيون برلين الألماني سارة أبو الصباح في إعادة التقدم للمنتخب الوطني بعد دقيقة واحدة فقط، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الوطني، وسط أجواء متوترة من الطرفين انتقلت حتى نهاية المباراة للممر المؤدي لغرف الغيار.
وكان منتخب السيدات قد فاز في المواجهة الأولى على الفريق ذاته بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأحرز أهدافه آية المجالي، مي سويلم وميساء جبارة.

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