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شفيع.. 20 عاما من الخدمة ومباراة اعتزال في أدراج اتحاد الكرة!

12/5/2023 2:28:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






ربما لا يصدق الكثير من جماهير الكرة الأردنية، أن حوت آسيا وحارس مرمى المنتخب الوطني السابق عامر شفيع، يعاني كثيرا في عملية إقناع اتحاد كرة القدم، بتنظيم مباراة اعتزال له، تليق بما قدم للمنتخبات الوطنية على مدى أكثر من عشرين عاما، كان فيها النجم الأبرز في منتخب النشامى، والحاضر الأبرز والفعال فيما حقق المنتخب من إنجازات ونتائج إيجابية.
شفيع الذي بدأ الذود عن مرمى منتخب النشامى العام 2000 واستمر لمدة عشرين عاما، خاض خلالها 176 مباراة دولية، حاول خلال العامين الماضيين، إقناع اتحاد كرة القدم، بتأمين مباراة اعتزال دولية، يكون المنتخب الوطني طرفا فيها؛ حيث اقترح، على سبيل المثال، أن تكون مباراة النشامى أمام إسبانيا التي جرت نهاية العام الماضي، مباراة اعتزال له، ولكن من دون أن ينجح في ذلك، بعد أن رفض اتحاد الكرة هذا الاقتراح.
شفيع عاد وحاول أكثر من مرة، بعد أن قدم طلبا للاتحاد بضرورة تأمين مباراة اعتزال له، ولكن دون أن يقابل طلبه بالاهتمام المطلوب الذي يليق بحارس مرمى ربما يكون الأبرز في تاريخ الكرة الأردنية، وربما الآسيوية.
ووفق المعلومات، فإن شفيع كان يمني النفس بألا تمر فترة طويلة على إعلان اعتزاله، دون أن ينظم مباراة اعتزال تليق بإنجازاته، ولكنه فشل حتى الآن في ذلك، ما دفع الكثير من محبي "الحوت"، لتوجيه سؤال لاتحاد الكرة حول السبب الذي منع تنظيم هذه المباراة للاعب ربما يكون الأبرز والأكثر إنجازا، وأحد أكثر نجوم الكرة المحلية شعبية محليا وعربيا وآسيويا.
مقربون من شفيع، ضحكوا كثيرا وهم يستمعون إلى أخبار عدم تنظيم مباراة اعتزال لحوت آسيا حتى الآن، رغم إلحاح عامر على تنظيمها، ليطرحوا هذا التساؤل: إذا لم نحتفل ونبادر ونسارع لتنظيم مباراة اعتزال لقامة كروية بحجم وإنجازات عامر شفيع، فبمن سنحتفل وننظم مباريات الاعتزال؟!
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "الغد"، بأن شفيع الذي قدم طلبا رسميا للاتحاد لتنظيم مباراة اعتزال يكون المنتخب الوطني طرفا فيها، ما يزال يواصل محاولاته للحصول على موافقة الاتحاد بتنظيم هذا المهرجان، وتحديد التوقيت المناسب والطرف الآخر الذي سيواجهه منتخب النشامى، في المباراة التي يجب أن تأتي ضمن أرقى مباريات الاعتزال التي تنظم في المملكة.
متحدثون في موضوع اعتزال شفيع، أكدوا أن هذه المباراة لو أقيمت فور اعتزال اللاعب، لصنفت ضمن أفضل المباريات وأكثرها جماهيرية، لما يتمتع به "حوت آسيا" من شعبية كبيرة، ولكن بريقها ربما يخفت بعض الشيء، في ظل تأخر اتحاد الكرة في إعلان موافقته عليها، والبدء بتنظيمها وتحديد أطرافها وغيرها من الترتيبات.
شفيع الذي ربما لم تشفع له إنجازاته في وضعه على قائمة أولويات اتحاد الكرة بتنظيم مباراة اعتزاله، كان يعد لمباراة تاريخية يشارك فيها نجوم كبار من خارج المملكة، قبل أن تصاب مخططاته بالإحباط نتيجة صدمته بتأخر الرد على طلبه، رغم اعتقاده أن طلبه سيلاقي الاهتمام الذي كان يجده وهو في قمة عنفوانه مدافعا عن شباك النشامى في مختلف البطولات.
وكان عدد من نجوم الكرة الأردنية، ممن ضحوا وقدموا للمنتخبات، شكوا أيضا من غياب تعاون اتحاد الكرة معهم بشأن تنظيم مباريات الاعتزال، من خلال عدم الرد على طلباتهم أو حتى الاكتراث بها، وهو ما أكده أكثر من نجم، في حديثهم لـ"الغد" عن المحاولات التي قاموا بها من دون أن تسفر عن نتائج.. حتى أن أحد النجوم كشف عن عدم قدرته على التواصل مع مسؤولي الاتحاد عبر الاتصالات، بعد أن قوبلت اتصالاته بالرفض، ما دفعه للاتجاه رويدا رويدا لإلغاء فكرة إقامة مباراة اعتزال يفترض أن تأتي بمبادرة الاتحاد كتكريم للنجم المعطاء، وليس منة من أحد.
أحد نجوم الكرة المحبطين من سياسة الاتحاد في التعامل مع طلبات مباريات الاعتزال، طالب، على أقل تقدير، بإقامة مباريات اعتزال للاعب الذي يتخطى عدد مبارياته حاجز المائة، فما بالكم بحارس مرمى بقيمة عامر شفيع الذي بلغ رصيده 176 مباراة دولية، أدخلته في المنافسة على لقب عميد لاعبي العالم؟!

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