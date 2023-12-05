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روح الإيثار تتوج الحلواني بطلا من نوع خاص

12/5/2023 2:28:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






تلقى نجم المنتخب للتايكواندو زيد الحلواني، عبارات الإشادة والاستحسان، بعد بادرة إيجابية قام بها تجاه زميله زيد مصطفى، في جائزة مانشستر، الأخيرة في سلسلة بطولات الجائزة الكبرى.
وخسر الحلواني مباراته في نصف النهائي خلال جائزة مانشستر، ليفقد أي أمل في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 عن طريق التصنيف الأولمبي، حيث تنص التعليمات على تأهل أول 6 لاعبين من كل وزن في التصنيف الأولمبي، مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية صيف العام المقبل.
ويلعب الحلواني في فئة الوزن ذاتها (تحت 67 كغم)، إلى جانب مصطفى، الذي دخل البطولة وهو يحمل حظوظا أقوى في التأهل المباشرة، بحكم تصنيفه الأعلى.
وخسر مصطفى أيضا مباراته في نصف النهائي، فتقرر أن يتواجه اللاعبان في نزال على الميدالية البرونزية، ليقرر الحلواني الانسحاب، لمساعدة زميله على التأهل المباشر إلى الأولمبياد، وهو ما تحقق بنيل مصطفى للميدالية البرونزية.
واعتبر مراقبون، أن خطوة الحلواني مؤثرة ومرسومة بحروف الفخر والإعجاب، بعد إيثار إن دل على شيء، فإنه يدل على الأجواء الأسرية في صفوف المنتخب الوطني للتايكواندو، والذي يواصل حصد الإنجازات في البطولات العالمية.
وكان الحلواني يحتل المركز العاشر في التصنيف الأولمبي لوزن تحت 68 كغم، في حين يحتل اللاعب مصطفى المركز الرابع.
ويعد الحلواني، من اللاعبين المرموقين على الأصعدة كافة، ويتمتع بروح رياضية عالية، ما أدى إلى اكتسابه ود واحترام الآخرين، كما يتصف بالإنسانية وروح الإيثار.
وترقب الجهاز الفني للمنتخب الوطني للتايكواندو، خلال أيام جائزة مانشستر، نتائج لاعبيه لمعرفة المتأهلين منهم لأولمبياد باريس 2024، حيث حقق المنتخب إنجازا تاريخيا، بتأهل 3 لاعبين إلى الأولمبياد مباشرة، وهم: جوليانا الصادق التي تتأهل للمرة الثانية، وصالح الشرباتي الذي حصل على فضية أولمبياد طوكيو 2020، في حين تأهل زيد مصطفى للأولمبياد للمرة الأولى.
وحقق الأردن في اختتام منافسات الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى، ميداليتين برونزيتين عن طريق الصادق (وزن تحت 67 كغم)، ومصطفى (وزن تحت 68 كغم)، وجاء المنتخب الوطني في المركز الأول عربيا وآسيويا والثالث على مستوى العالم في عدد اللاعبين المتأهلين لأولمبياد باريس 2024.

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