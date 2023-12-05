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السلة يقترب من تجديد عقد الصوص ويشارك بـالأولمبي بالبطولة العربية

12/5/2023 2:28:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






قطعت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، شوطا كبيرا في مفاوضاتها مع المدرب الوطني وسام الصوص، لتجديد عقده مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول للرجال، وذلك بعد النجاحات الأخيرة التي حققها مع "صقور الأردن"، فيما تقرر تسمية مروان معتوق مديرا فنيا لتطوير المنتخبات الوطنية كافة.
وقرر الاتحاد تشكيل 10 منتخبات وطنية لمختلف الفئات العمرية، تأهبا لخوض الاستحقاقات المتوقعة في الموسم الجديد 2024، وهي: المنتخب الوطني للرجال والسيدات، المنتخب الوطني الأولمبي تحت 23 عاما للشباب والشابات، المنتخب الوطني للناشئين والناشئات للفئات تحت 18 و16 و14 عاما.
وأكد رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد محمد عليان في معرض رده على استفسارات "الغد": "سنخرج بخطة متكاملة لإعداد وتحضير المنتخبات الوطنية كافة في الأيام القليلة المقبلة، وسيتولى إدارة منتخباتنا مدربون وطنيون معتمدون دوليا من القادرين على ترجمة خططنا وأهدافنا إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع".
وسيشارك المنتخب الوطني الأولمبي في النسخة الـ25 من البطولة العربية للمنتخبات الرجال، والتي تقام في العاصمة المصرية (القاهرة) بالفترة من 26 كانون الأول (ديسمبر) الحالي إلى 3 كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، بمشاركة منتخبات، مصر والإمارات والمغرب وليبيا والكويت وموريتانيا والجزائر وتونس والصومال.
وقال عليان في هذا الصدد: "نمتلك اليوم خططا واضحة للسير في عملية الإحلال والتبديل، مشاركتنا في البطولة العربية ستكون بأهداف واضحة تتعلق بإكساب اللاعبين الخبرات بعيدا عن اعتبارات النتائج"، مؤكدا أن النتائج الملموسة ستكون بعد نحو 4 سنوات من خلال تفريخ اللاعبين الموهوبين وتقديمهم لفريق الرجال.
وسيتولى مروان معتوق وهيثم طليب مهمة الإشراف على تدريب المنتخب الأولمبي للشباب في البطولة العربية، في الوقت الذي لم يتضح فيه بعد مدى إمكانية تواجد المدير الفني للمنتخب الوطني للرجال وسام الصوص في القاهرة، بانتظار إتمام إجراءات تجديد عقده بشكل رسمي، خاصة وأن البطولة العربية تشكل محطة تحضيرية للفرق المشاركة في التصفيات الآسيوية والأفريقية.
وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للرجال بكرة السلة 2025، عن وقوع المنتخب الوطني الأول للرجال في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات العراق وفلسطين والسعودية، وسيبدأ مشواره في شباط (فبراير) من العام المقبل، بمواجهة منتخبي فلسطين والسعودية ضمن النافذة الأولى.
ولدى سؤاله عن سبب غياب المنتخب الوطني للناشئين والناشئات تحت 14 عاما، المشاركة في بطولة غرب آسيا لكرة السلة، التي تنطلق اليوم بمدينة "الرئيس ميشال سليمان الرياضية" في لبنان، وتستمر حتى التاسع من الشهر الحالي بمشاركة منتخبات، لبنان والعراق وسورية، قال عليان: "لقد أخذت على عاتقي قرار عدم المشاركة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية واستجابة لرغبة العديد من الأهالي، وذلك في ظل الأوضاع غير المستقرة التي يمر بها لبنان حاليا، بعيدا عن الاعتبارات الفنية التي يحاول البعض الترويج لها".
وأضاف: "سلامة اللاعبين تسمو فوق كل اعتبار، لقد طلبت تأجيل البطولة حتى آذار (مارس) من العام المقبل، حتى تكون الأمور هدأت، لكن لم نجد آذانا صاغية لذلك، ولا يمكننا المساومة على سلامة أبنائنا وبناتنا في أي بطولة"، لافتا إلى توجهه السابق لرئاسة البعثة، حال أقيمت في ظروف آمنة.
إلى ذلك، ينتظر أن يعقد رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان، اجتماعا مغلقا مع ممثلي أندية الدرجة الممتازة خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث إمكانية إقامة بطولة جديدة بالتشارك مع الأندية، لضمان عدم انقطاع اللاعبين عن خوض المنافسات لوقت طويل وحفاظا على حقوق جميع أفراد المنظومة، كاشفا أن الباب مفتوح أمام الجامعات التي تريد الاستثمار والالتزام في اللعبة لأكثر من عام، شريطة أن تكون قادرة على استقطاب رعاة لبناء فريق منافس.
وكان اتحاد كرة السلة، أعلن عن تجميد دوري أندية الدرجة الممتازة للموسم 2023-2024، نزولا عند رغبة الأندية كافة، على أن تحتفظ أندية الأهلي (حامل اللقب) والأرثوذكسي (الوصيف) والجبيهة والرياضي وكفريوبا بتصنيفها في الدرجة الممتازة للموسم المقبل.

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