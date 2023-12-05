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توسع غير مسبوق.. 3 آلاف بيت بلاستيكي على الزراعات التعاقدية

12/5/2023 2:26:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






وادي الأردن- قفزة كبيرة حققتها الزراعات التعاقدية في عامها الثاني، إذ وصل عدد البيوت البلاستيكية المتعاقد على زراعتها إلى أكثر من 3 آلاف بيت، مقابل 800 بيت العام الماضي، الأمر الذي سينعكس إيجابا على كامل القطاع الزراعي بوادي الأردن، وفق توقعات معنيين بالقطاع.
ويؤكد مزارعون أن انتقال زراعة أي بيت بلاستيكي إلى نظام العقود سيسهم في حل مشكلة التسويق التي يعاني منها القطاع منذ أكثر من 10 سنوات، وأن ارتفاع المساحات المزروعة على نظام العقود يعد أحد أهم عوامل النهوض بالقطاع الزراعي في وادي الأردن.
يقول المزارع نعيم أبو دوش "النجاح الكبير الذي حققته الموسم الماضي دفعني إلى التعاقد مع الشركة الأردنية الفلسطينية مجددا"، مضيفا "تمكنت الموسم الماضي من تحقيق مردود جيد للغاية مكنني من سداد الديون السابقة ومهد الطريق لتجهيز الأرض للموسم الحالي رغم الكلف المرتفعة".
ويؤكد أن النجاح الذي حققته الزراعة التعاقدية الموسم الماضي دفع العديد من المزارعين إلى خوض التجربة، ما أدى إلى زيادة المساحات المزروعة إلى ما يقارب من 200 دونم تضم في محيطها أكثر من 3 آلاف بيت بلاستيكي، قائلا "لو تخيلنا أن هذا الكم من البيوت البلاستيكية جرى زراعتها دون وجود أسواق خارجية مضمونة فإن الوضع سيكون كارثيا لأن إنتاجها سيضاف إلى إنتاج الأراضي الزراعية الأخرى ما سيؤدي إلى فائض في الإنتاج واختناقات تسويقية حتما ستفضي إلى تدهور أسعار البيع".
ويعرف مفهوم الزراعة التعاقدية على أنه اتفاق بين مزارع ومسوق سواء كان فردا أو شركة يقوم بموجبه المسوق بتأمين المزارع بالبذار المراد زراعتها ودعم مادي لإنتاج أصناف معينة ضمن مواصفات ومعايير تتوافق مع متطلبات الأسواق المستهلكة، على أن يتم التعهد من قبل المسوق بشراء كامل الإنتاج وبالسعر المتفق عليه بالعقد المبرم بينهما.
ويبين المزارع معاذ البلاونة أن الشركة الأردنية الفلسطينية ملتزمة بشراء كامل الإنتاج المتعاقد عليه وضمن المدة المحددة وبالأسعار المتفق عليها في العقد، الأمر الذي يخلق حالة من الاطمئنان، فالمزارع يعرف أن جهده وتعبه لن يذهب هدرا بخلاف الزراعات الأخرى التي لا يوجد فيها أي ضمانات لأصحابها.
ويؤكد المزارع إبراهيم الشريف أن معضلة القطاع في وادي الأردن هي إيجاد حل لمشكلة التسويق، لأن توفر أسواق تصديرية يضمن حصول المزارع على أسعار جيدة ومقبولة تمكنه من مواصلة العمل بغض النظر عن الكلف، مشيرا إلى أن الزراعة التعاقدية أحد أهم الحلول المتاحة حاليا لتخطي هذه العقبة.
ويقول: "الفائدة التي حققها المزارعون الموسم الماضي دفعتني الى خوض التجربة هذا الموسم ومع بدء الإنتاج فإن البداية حتى الآن جيدة ومجدية"، مضيفا "لا شك أن زيادة المساحات المزروعة على نظام التعاقد سيكون لها آثار إيجابية على بقية الزراعات في الوادي، إذ سيقلل من حجم الإنتاج المورد للأسواق المحلية والذي سيؤدي الى تحسن أسعار بيعها في الأسواق المركزية".
من جانبه يوضح مدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية علاء الدين أبو الخير أن الهدف من إنشاء الشركة هو وصول المنتجات الزراعية الأردنية والفلسطينية لكافة الأسواق العالمية، واستعادة الحصة السوقية المفقودة للمنتجات الزراعية في كلا البلدين الشقيقين في الأسواق العالمية، ومضاعفتها وصولا لانتشارها في كافة الأسواق العالمية وذلك من خلال تذليل كافة الصعوبات والمعيقات التي تواجه المزارعين والمصدرين والعمل على اختراق أسواق تصدير للانتشار بكافة الأسواق العالمية من خلال تنفيذ خطة إدارية وتسويقية متكاملة.
ويبين أن الشركة وقعت العديد من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع 30 دولة من ضمنها 26 دولة أوروبية وأربع دول عربية منها هنغاريا ورومانيا وبولندا وبلجيكا وسويسرا وألمانيا والدنمارك وبريطانيا وفنلندا والتشيك وسلوفاكيا وأوكرانيا ومولدافيا وقبرص واليونان والسعودية وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى أنه جرى توقيع عقود مع أكثر من 30 مزارعا لتأمين احتياجات هذه الدول من المنتوجات الزراعية.
ويؤكد أبو الخير أن توقيع هذه العقود والاتفاقيات سيكون له أثر ايجابي كبير على الاقتصاد الوطني والقطاع الزراعي ككل وخصوصا المزارعين المتعاقدين، إذ أن هذه التعاقدات ستسهم في الحد من الاختناقات التسويقية وتحقيق التوازن في أسعار بيع المنتوجات في السوق المحلي، مضيفا أن الزراعة التعاقدية ستسهم في رفع كفاءة وتأهيل المزارعين المحليين للزراعة وفق المواصفات الفنية التي تؤهل هذه المنتجات إلى دخول السوق العربية والعالمية بكفاءه عالية واقتدار وتجعلها تحت الطلب في كافة الأوقات.
ويشير إلى أن الشركة ومن خلال أعمالها القائمة استطاعت توفير ما يقارب من 100 فرصة عمل في القطاع ما بين المزارع التي تم التعاقد مع أصحابها أو العاملين لدى المشاغل التي تعاقدت معها الشركة لغاية التعبئة والتغليف والتدريج والتوضيب وموظفي الشركة الذين يبذلون جهودا كبيرة لتحقيق أهداف الشركة ورؤيتها.

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