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غياب الدراسات العليا بجامعات العقبة.. هل يعيق تطورها المنشود؟

12/5/2023 2:26:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة- رغم وجود أربع جامعات رسمية في مدينة العقبة، إلا أنها تفتقد حتى الآن لوجود برامج دراسات عليا (ماجستير ودكتوراه) بالمعنى الحقيقي، تواكب متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي، وتسهم في رفد المنشآت والاستثمارات في منطقة العقبة بالكفاءة والخبرات اللازمة.
ويؤكد العديد من سكان العقبة أن غياب أي تخصص وبرامج دراسات عليا نوعية باستثناء برنامج ماجستير وحيد بجامعة العقبة للتكنولوجيا بذكاء الاعمال، يضطر العديد من أبناء العقبة وسكانها للذهاب إلى جامعات أخرى خارج محافظة العقبة لا سيما جامعة الحسين بن طلال في محافظة معان وجامعة مؤتة بمحافظة الكرك اذا ما ارادوا استكمال دراساتهم الجامعية.
وأكد طلاب برنامج دراسات عليا في جامعات خارج العقبة أن ذهابهم يومين بالأسبوع إلى جامعات خارج العقبة، فيه مشقة وكلفة مالية اضافية عليهم، ولا تخلو ايضا من مخاطر اثناء الذهاب والاياب، في ظل رداءة الطريق الواصلة من العقبة باتجاه المحافظات الاخرى، خاصة المسافة الممتدة من وادي اليتم إلى الحميمة.
ويوجد بالعقبة أربع جامعات: الجامعة الأردنية فرع العقبة، والبلقاء التطبيقية كلية العقبة الجامعية، وهما جامعتان حكوميتان، كما توجد جامعتان خاصتان وهما: العقبة للتكنولوجيا والعقبة الطبية، بمجموع طلبة تجاوز 5 آلاف طالب، في كافة جامعات العقبة لمرحلتي الدبلوم والبكالوريس.
ويطالب أبناء العقبة بفتح تخصصات نوعية تتماشى وسوق العمل، خاصة أن العقبة فيها العديد من الاستثمارات السياحية والاقتصادية وينتظرها مستقبل مميز بعد افتتاح المشاريع الأخرى ذات استثمارات خليجية وأجنبية والتي تحتاج إلى كوادر بشرية مؤهلة، خاصة الخبرات الأردنية التي يشهد لها اينما وجدت.
ويؤكدون أن على الجامعات مسؤولية كبيرة في استحداث التخصصات والبرامج العلمية في الدراسات العليا بعد دراسات ومسح لما تحتاجه العقبة من تخصصات نوعية تواكب سوق العمل بدل استقطاب خبرات من خارج الأردن للعمل في المؤسسات والشركات المختلفة بالعقبة.
وقال الباحث في الدراسات الاستراتيجية أيوب أبو غريقانة، إن برامج الدراسات العليا في كلا المسارين من الماجستير والدكتوراه أصبحت من أهم الأدوات والإمكانات لتطوير وبناء قدرات الأفراد العلمية في مجالات متعددة، لعل أهمها إيجاد الوظيفة المناسبة، أو تسريع التقدم في المسيرة المهنية الحالية، أو بناء المخزون المعرفي للمجتمع من خلال إعداد الدراسات البحثية المتخصصة التي تعالج عدد من القضايا والمشكلات في المجتمع ضمن مناهج البحث العلمي.
وبين أبو غريقانة، أن نقص برامج الدراسات العليا في العقبة في ظل وجود 4 جامعات بين حكومية وخاصة، يؤثر على تطوير وتحسين القدرات العلمية والمعرفية للأفراد وتحد من خلق آفاق جديدة من الفرص الوظيفية والبحثية، ولذلك لا بد من إقرار عدد من برامج الدراسات العليا في تلك الجامعات الاربع بناءً على دراسات علمية لاحتياجات سوق العمل في العقبة بشكل خاص، مؤكداً حاجة المنطقة إلى إجراء الدراسات البحثية المتخصصة في مختلف المجالات ووضعها أمام أصحاب القرار في القطاعين الحكومي والخاص لتمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة التي تساهم في تحقيق أهدافهم.
وأشار ابو غريقانة أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أصبحت من المناطق الجاذبة للاستثمارات الإقليمية والدولية، ولذلك تحتاج هذه الاستثمارات لتوفير الكوادر والخبرات العلمية ذات التخصصات الدقيقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلاً في تعبئة هذه الاحتياجات الوظيفية من أصحاب الكفاءة من أبناء المجتمع المحلي، ولا يمكن إغفال أن الإقليم مقبل على نهضة استثمارية بإقامة عدد من المشاريع الدولية، وعلى رأسها مشروع نيوم الذي يحتاج إلى كوادر علمية وفنية متخصصة ذات شهادات عليا، وأن السوق الاردني هو أقرب الأسواق لتعبئة الشواغر المطلوبة في تلك المشاريع.
وأكد الناشط الشبابي عمر حربي العشوش ضرورة أن تطرح الجامعات في العقبة برامج للدراسات العليا في تخصصات نوعية تواكب متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي وتسهم في رفد المنشآت والاستثمارات في المنطقة والاقليم بالكفاءات والخبرات اللازمة. واقترح العشوش أن تتوجه الجامعات لبناء شراكات أكاديمية لبرامج الماجستير والدكتوراه مع جامعات أجنبية عريقة لخلق قيمة مضافة للتعليم العالي في العقبة، تنعكس آثارها مستقبلا على جودة ومخرجات التعليم وتلبية احتياجات السوق الاقتصادي والسياحي والصناعي الواعد في المنطقة.
وبينت عضو مجلس المحافظة المحامية نداء الشويخ أنه وانطلاقاً من تميز محافظة العقبة محليا ودوليا فإن وجود برامج دراسات عليا أصبح حاجة ماسة كحاجة المدينة لمشاريع استثمارية ولا تقل عنها أهمية بل وقد تزيد عليها احيانا.
واضافت أن وجود كليات للدراسات العليا تواكب التحديات العلمية والمعرفية التي ينطلق منها تطوير محافظة العقبة، ووضعها على الخريطة العالمية من الناحية العلمية، والارتقاء بها علميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتماشياً مع هدف الكثير من الجامعيين الموجودين على رأس الشركات والمؤسسات في المحافظة ورغبتهم باستكمال دراساتهم العليا.
واعتبرت، أن ذلك يتفق مع تطويرهم من خلال الجامعات في تحقيق الهدف الأسمى بالمساهمة في التطور العلمي والحضاري والتكنولوجي برفد الاسواق والشركات بالخبرات اللازمة، لأن طلبة الدراسات العليا في هذه الأيام عنصر أساسي في النهوض بالمعرفة وتطوير الاكتشافات المعرفية الحديثة، وكذلك المساهمة في حل مشكلات المجتمع بما يتلاءم مع التطور العلمي والتكنولوجي والسياحي لذلك كانت الحاجة ماسة من أجل الوصول لهذه الاهداف باستحداث برامج متعددة للدراسات العليا.
وحمل المواطن محمد غنيم مسؤولية افتقار العقبة لتخصصات ودراسات عليا إلى الجامعة الاردنية وهي من أعرق الجامعات الأردنية وعلى مستوى المنطقة والاقليم، مؤكداً أن الجامعة الأردنية فرع العقبة كانت وما تزال منارة علم مشع وتميزت قبل 5 سنوات بطرح العديد من البرامج المختلفة بدرجة الماجستير والدكتوراه وبالتعاون مع جامعات عربية ومحلية مختلفة، إلا أنه حاليا لا يوجد فيها أي تخصص في ظل مطالبات متكررة بخلق برامج نوعية.
من جهتها، وردا على استفسارات "الغد"، اوضحت الجامعة الأردنية في العقبة أن إجراءات اعتماد برامج ماجستير ودكتوراه يسير وفق الأصول لاعتماد تخصصات السنة المقبلة، فيما لم تتقدم جامعة البلقاء التطبيقية بأي طلب في حين يتوفر بجامعة العقبة للتكنولوجيا تخصص وحيد وهو الذكاء الصناعي وسيتم العام المقبل فتح تخصصات برامج عليا بعد الحصول على موافقة مجلس التعليم العالي في وقت فإن جامعة العقبة الطبية مستحدثة العام الماضي.
من جانبه، قال الناطق الاعلامي باسم مجلس التعليم العالي مهند الخطيب لـ"الغد" أن الكرة في ملعب الجامعات في العقبة بأن تتقدم بطلب اعتماد برامج دراسات العليا، وسيقوم المجلس بدوره بدراسة الطلب من خلال لجانه المخصصة لذلك وبعدها يتم إما القبول والموافقة وإما عدم اكتمال الطلب ويشعر الجامعة بذلك أو الرفض.

MENAFN05122023000072011014ID1107540609

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