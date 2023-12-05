إزالة اعتداءات على قناة الملك عبد الله بالأغوار الشمالية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أزالت سلطة وادي الأردن، اعتداءات جديدة على قناة الملك عبد الله في منطقة أبو هابيل بلواء الأغوار الشمالية.
وقالت السلطة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن إزالة الاعتداءات قامت بها كوادر إدارة مصادر المياه للأغوار الشمالية والوسطى، ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، بالتعاون مع شرطة غرب إربد، والإدارة الملكية لحماية البيئة ضمن الحملة للحد من الاستخدامات غير المشروعة والتقليل من الفاقد المائي.
وأوضحت أن الحملة أسفرت عن إزالة "برابيش" عدد 28 بأقطار وأطوال مختلفة تستخدم لسحب المياه من القناة بطريقة غير مشروعة لري قطع أراض ليس لها حقوق مياه زراعية واخرى لها أجهزة ري ضمن المشروع الزراعي، مشيرة إلى أنه سيجري اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حسب الأصول.
-- (بترا)
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