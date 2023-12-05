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الحكومة: نعمل على تذليل جميع المعيقات أمام عمل البلديات

12/5/2023 2:26:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






الكرك- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان الموقف الأردني الداعم للأشقاء الفلسطينيين والداعي دوما إلى ضرورة إحلال السلام الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار كريشان خلال جولة نفّذها اليوم إلى بلدية غور المزرعة ولقاء رئيس وأعضاء اللجنة ونواب المنطقة، إلى الجهود الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف الحرب الهمجية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتا إلى موقف الدولة الأردنية بجميع أركانها المنسجم مع الشارع والرفض للعدوان الإسرائيلي.

وقال خلال زيارته لبلدية غور المزرعة اليوم والتي تم استحداثها بعد فصلها عن بلدية غور الصافي منذ سنة تقريبا، إن الحكومة تحرص على الزيارات الميدانية تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية دوما إلى ضرورتها بهدف الاطلاع على قضايا المواطنين والاستماع لمشاكلهم وحلها على أرض الواقع.

وأكد كريشان الدور التنموي للبلديات ومجالس المحافظات، ودورها في خدمة المجتمع المحلي، داعيا البلديات إلى ضرورة الاستعداد لفصل الشتاء واتخاذ جميع الاحتياطات المناسبة وتفقد العبّارات وأماكن تصريف الأمطار لضمان انسيابها وعدم حدوث أي مشاكل.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تذليل جميع المعيقات أمام العمل البلدي لتمكين البلديات من القيام بعملها التنموي وخدمة المجتمع، مشددا على ضرورة التقيد بالقوانين والتشريعات الناظمة في جميع القضايا والأمور.

كما أكد كريشان أن الوزارة ستدرس جميع الاحتياجات والطلبات التي تقدم بها رئيس لجنة البلدية ونواب المنطقة ومجلس المحافظة لتحقيق ما أمكن منها حسب الأصول وضمن الأولويات والتي تمثلت بتوسيع وتعبيد الشوارع وتزويد البلدية بآليات وكادر وظيفي والإسراع بإجراءات التنظيم وإيصال الخدمات إلى الناس.

وعرض رئيس اللجنة نبيل القسوس الإجراءات التي اتخذتها اللجنة خلال فترة عملها السابقة فيما يتعلق بإجراءات الفصل، لافتا إلى مجموعة من الاحتياجات والطلبات التي تتعلق بعوائد المحروقات وفتح وتوسيع وتعبيد الشوارع وغيرها من الأمور.

وحضر اللقاء النائب عواد العشوش والأمينان العامّان للوزارة المهندس حسين مهيدات والدكتور نضال العدوان وممثلون عن مجالس المحافظة.

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