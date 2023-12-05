Tuesday, 05 December 2023 10:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سلطة العقبة ترفع جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية

12/5/2023 2:26:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



العقبة- أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حالة رفع الجاهزية والاستعداد في العقبة من مساء اليوم الثلاثاء ولغاية مساء يوم الأربعاء، بناءً على التحذيرات والنشرات والتوقعات الجوية من قبل دائرة الأرصاد الجوية للحالة الجوية المتوقعة.

وبينت السلطة، أنه وبالتعاون مع الجهات المعنية اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة وتوزيع الفرق والآليات حسب خطة الطوارئ في الميدان للتعامل مع الحالة الجوية في العقبة.

وأضافت أنه نظراً للحالة الجوية هناك احتمالية لتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في مجاري وقنوات تصريف الأمطار خلال الحالة الجوية القادمة، داعيةً الإخوة المواطنين بالابتعاد عن مجاري السيول وقنوات التصريف وأماكن تجمع مياه الأمطار للحفاظ على سلامتهم وفي حال أي طارئ بخصوص الحالة الجوية يرجى الاتصال مع غرفة عمليات السلطة من خلال الرقم التالي ٠٣٢٠٣١١٢٢ وعلى مدار الساعة.

وأكدت السلطة استمرار عمليات المناولة في كافة أرصفة الموانئ لإدامة سلسلة النقل والتزويد من العقبة لكافة محافظات المملكة خلال الحالة الجوية المتوقعة .

MENAFN05122023000072011014ID1107540605

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث