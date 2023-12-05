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مصادرة لحوم 12 ألف سلحفاة

12/5/2023 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) تم اكتشاف حوالي 9 آلاف كيلوجرام من لحوم السلاحف البحرية المجففة على متن سفينة صيد قبالة سواحل ماليزيا، وفقًا لتقرير إعلامي محلي.
وجاءت اللحوم من 12 ألف سلحفاة على الأقل تم اصطيادها بشكل غير قانوني، حسبما نقلت صحيفة ((ذا ستار)) الماليزية عن المتحدث باسم الشرطة في ولاية صباح في شمال بورنيو.
وتبلغ قيمة هذه الكمية من اللحوم نحو 4.5 مليون رينجيت ماليزي (960 ألف دولار)، وربما كانت متجهة إلى السوق الدولية، واعتقل صاحب سفينة الصيد.
وقال المتحدث إنه ربما تم صيدها في بحر سولو، أحد الروافد الغربية للمحيط الهادئ، وفي بحر الصين الجنوبي.
ويعتبر لحم السلاحف طعامًا شهيُا في العديد من البلدان، ومع ذلك، وفقًا للخبراء، فإن حوالي نصف جميع أنواع السلاحف مهددة بالانقراض، بسبب فقدان موائلها والصيد المفرط من أجل الاستهلاك.

MENAFN05122023000089011017ID1107540602

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